На Серовском тракте произошло ДТП, в результате которого автобус вылетел в кювет. (Фото архив)
На Серовском тракте произошло ДТП, в результате которого автобус вылетел в кювет. Информация о происшествии появилась в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
«По предварительной информации, он столкнулся с легковушкой. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности выясняем», — написано в сообщении канала.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП люди не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняют причины», — сообщили в ведомстве.
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