28 сентября 2023

Автобус улетел в кювет на Серовском тракте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария междугородний автобус Асбест Екатеринбург, автобус асбест екатеринбург, авария междугородний автобус
На Серовском тракте произошло ДТП,  в результате которого автобус вылетел в кювет. (Фото архив) Фото:

На Серовском тракте произошло ДТП, в результате которого автобус вылетел в кювет. Информация о происшествии появилась в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

«По предварительной информации, он столкнулся с легковушкой. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности выясняем», — написано в сообщении канала.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП люди не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняют причины», — сообщили в ведомстве.

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На Серовском тракте произошло ДТП, в результате которого автобус вылетел в кювет. Информация о происшествии появилась в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». «По предварительной информации, он столкнулся с легковушкой. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности выясняем», — написано в сообщении канала. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП люди не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняют причины», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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