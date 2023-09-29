В Минобороны раскрыли, будут ли отправлять призывников на СВО

Минобороны: срочники не будут служить в новых регионах
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Треть от всех срочников получит военно-учетную специальность в течение пяти месяцев Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Срочники в рамках осеннего призыва не будут служить в новых регионах и участвовать в спецоперации на Украине. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах РФ:- Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции — военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — заявил Цимлянский на брифинге, посвященному осеннему призыву. Его цитирует telegram-канал Минобороны.

Также он подчеркнул, что треть из призывников получат военно-учетную специальность в течение пяти месяцев и позже будут направлены в войска. Кроме того, будут действовать и специальные роты, где будет вестись подготовка перспективных спортсменов.

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Что нужно знать об осеннем призыве 2023

Призывная кампания начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Число подлежащих призыву неизвестно, однако весной служить отправились 147 тысяч новобранцев, а осенью прошлого года — 120 тысяч. О призыве будут оповещать с помощью обычных повесток, их также продублируют в электронном виде. Также для военнообязанных ужесточили наказание за нарушение правил призыва и воинского учета. Подробнее об этих и других изменениях — в материале URA.RU.

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Срочники в рамках осеннего призыва не будут служить в новых регионах и участвовать в спецоперации на Украине. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский. «В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах РФ:- Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции — военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — заявил Цимлянский на брифинге, посвященному осеннему призыву. Его цитирует telegram-канал Минобороны. Также он подчеркнул, что треть из призывников получат военно-учетную специальность в течение пяти месяцев и позже будут направлены в войска. Кроме того, будут действовать и специальные роты, где будет вестись подготовка перспективных спортсменов. Призывная кампания начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Число подлежащих призыву неизвестно, однако весной служить отправились 147 тысяч новобранцев, а осенью прошлого года — 120 тысяч. О призыве будут оповещать с помощью обычных повесток, их также продублируют в электронном виде. Также для военнообязанных ужесточили наказание за нарушение правил призыва и воинского учета. Подробнее об этих и других изменениях — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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