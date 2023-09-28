В ХМАО стало проще найти работу из-за кадрового голода

Дефицит кадров наблюдается в торговле и автомобильном бизнесе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО стало проще устроиться на работу из-за снижения конкуренции на рынке труда. Аналитику URA.RU предоставили специалисты сервиса HeadHunter.

«В начале года на одну активную вакансию в ХМАО приходилось в среднем 4,0 резюме, а по итогам августа — уже 3,6 резюме. То есть, конкуренция за рабочие места стала ниже. Напомню, что нормой для рынка и здоровым соотношением считается 4,0-7,9 резюме на вакансию, а все, что ниже, свидетельствует о кадровом голоде», — сообщила Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Самый большой дефицит кадров специалисты наблюдают в сферах торговли и автомобильного бизнеса. «Что касается отдельных профессий, то повышенная конкуренция среди соискателей и профицит резюме в регионе наблюдается в сферах „Информационные технологии“ 11,4 резюме на вакансию, „Юристы“ 12,2, „Искусство, развлечения, массмедиа“ 14, „Высший и средний менеджмент“ 15,4. И абсолютно иная ситуация в сферах „Автомобильный бизнес“ всего 1,2 резюме на вакансию, „Розничная торговля“ 1,4, „Продажи, обслуживание клиентов“ 2. Здесь наблюдается острый дефицит кадров», — добавила Осипова.

Ранее URA.RU сообщало, что топ самых дорогих рабочих вакансий ХМАО возглавили инженеры и водители. Соискатели могут рассчитывать на зарплату более 200 тысяч рублей, сообщили аналитики сервиса HeadHunter.