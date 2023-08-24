24 августа 2023

Аналитики назвали самые дорогие рабочие вакансии ХМАО

HeadHunter: топ самых дорогих рабочих вакансий ХМАО возглавили инженеры и водители
© Служба новостей «URA.RU»
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«Уральский завод специального арматуростроения». Челябинск, станок, промышленность, токарь, инженер, завод, импортозамещение, предприятие, рабочий, производство, индустрия
Рабочие могут рассчитывать на зарплату более 200 тысяч рублей Фото:

Больше всего в Ханты-Мансийском автономном округе в сфере рабочих профессий готовы платить инженерам-механикам и водителям крупной техники. Сотрудники могут рассчитывать на зарплату более 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HeadHunter.

«Ведущему инженеру-механику в ХМАО готовы платить от 229 900 рублей на руки. Тем временем водитель категории Е может рассчитывать на зарплату от 160 до 300 тысяч рублей», — следует из данных исследования. Средняя зарплата в сфере рабочего персонала при этом по региону 93 тысячи рублей. Год назад она была 72,3 тысячи.

В топе дорогих рабочих вакансий также автомаляр и моторист (200 тысяч рублей), а также электрогазосварщик (193 тысячи рублей). Более скромные зарплаты предлагают дорожным рабочим (179 тысяч), токарям (173 тысячи), а машинисту бульдозера обещают от 90 тысяч рублей. «В целом сфера рабочего персонала — самая востребованная у работодателей категория — на них приходится 25% от общего количества вакансий в регионе. При этом рабочий персонал находится в дефиците — на одну вакансию приходится всего 2,3 активных резюме (норма — не менее 4)», — поясняют представители сервиса.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих югорских вакансиях во всех сферах деятельности. Тогда список возглавили нефтяники и врачи, которым готовы платить от 300 тысяч рублей.

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Больше всего в Ханты-Мансийском автономном округе в сфере рабочих профессий готовы платить инженерам-механикам и водителям крупной техники. Сотрудники могут рассчитывать на зарплату более 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HeadHunter. «Ведущему инженеру-механику в ХМАО готовы платить от 229 900 рублей на руки. Тем временем водитель категории Е может рассчитывать на зарплату от 160 до 300 тысяч рублей», — следует из данных исследования. Средняя зарплата в сфере рабочего персонала при этом по региону 93 тысячи рублей. Год назад она была 72,3 тысячи. В топе дорогих рабочих вакансий также автомаляр и моторист (200 тысяч рублей), а также электрогазосварщик (193 тысячи рублей). Более скромные зарплаты предлагают дорожным рабочим (179 тысяч), токарям (173 тысячи), а машинисту бульдозера обещают от 90 тысяч рублей. «В целом сфера рабочего персонала — самая востребованная у работодателей категория — на них приходится 25% от общего количества вакансий в регионе. При этом рабочий персонал находится в дефиците — на одну вакансию приходится всего 2,3 активных резюме (норма — не менее 4)», — поясняют представители сервиса. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих югорских вакансиях во всех сферах деятельности. Тогда список возглавили нефтяники и врачи, которым готовы платить от 300 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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