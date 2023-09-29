«Единая Россия» объяснила, чем новые регионы выгодны для РФ

«ЕР»: новые регионы способствуют развитию промышленности в России

29 сентября 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Новые регионы отметят годовщину с момента присоединения к России 30 сентября Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В партии «Единая Россия» рассказали о важности присоединенных регионов для РФ. ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области способствуют развитию промышленности страны в целом. Об этом сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Год назад президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении в состав России новых регионов. «Буквально накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект „Единой России“, который упростит создание промышленных парков в новых регионах, ускорит его. Значит, у инвесторов появится больше возможностей, у людей — работа, а у экономики страны — дополнительные доходы. <…> Будет восстанавливаться угольная промышленность, машиностроение, добыча полезных ископаемых. И, конечно, сельское хозяйство», — рассказал Александр Сидякин. Его слова приводит пресс-служба партии. По его словам, только в Донецкой народной республике будут работать крупные заводы, такие как Харцызский трубный завод, Силур, Донпромкабель, Донецкгормаш, «Азовэлектросталь», «Энергоспецмаш» и не только. Сидякин также рассказал о поддержке, которую «Единая Россия» продолжает оказывать новым регионам на протяжении года. Жителям доставляется гуманитарная помощь в качестве продуктов и стройматериалов. За год было выслано свыше 76 тонн такой помощи. «Мы первыми создали сеть региональных, местных и первичных отделений. Сейчас общая численность членов „Единой России“ в новых субъектах превышает 160 тысяч человек. <…> Вся работа по восстановлению инфраструктуры, социальной поддержке людей — наш приоритет», — уточнил Сидякин. Как рассказал председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога, присоединение к России дало возможность жителям Донбасса исполнить свою мечту по возвращению домой. «Теперь у наших жителей есть социальные гарантии, возможности для качественного образования, патриотического воспитания. <…> Теперь мы можем быть полноправными гражданином РФ, иметь право голоса, право на человеческое существование без ущемления», — подытожил он. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдумов. Большинство жителей проголосовало за присоединение. 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал указ о вхождении этих регионов в состав РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что принятие в состав России четырех новых регионов является важным шагом для страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В партии «Единая Россия» рассказали о важности присоединенных регионов для РФ. ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области способствуют развитию промышленности страны в целом. Об этом сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Год назад президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении в состав России новых регионов. «Буквально накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект „Единой России“, который упростит создание промышленных парков в новых регионах, ускорит его. Значит, у инвесторов появится больше возможностей, у людей — работа, а у экономики страны — дополнительные доходы. <…> Будет восстанавливаться угольная промышленность, машиностроение, добыча полезных ископаемых. И, конечно, сельское хозяйство», — рассказал Александр Сидякин. Его слова приводит пресс-служба партии. По его словам, только в Донецкой народной республике будут работать крупные заводы, такие как Харцызский трубный завод, Силур, Донпромкабель, Донецкгормаш, «Азовэлектросталь», «Энергоспецмаш» и не только. Сидякин также рассказал о поддержке, которую «Единая Россия» продолжает оказывать новым регионам на протяжении года. Жителям доставляется гуманитарная помощь в качестве продуктов и стройматериалов. За год было выслано свыше 76 тонн такой помощи. «Мы первыми создали сеть региональных, местных и первичных отделений. Сейчас общая численность членов „Единой России“ в новых субъектах превышает 160 тысяч человек. <…> Вся работа по восстановлению инфраструктуры, социальной поддержке людей — наш приоритет», — уточнил Сидякин. Как рассказал председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога, присоединение к России дало возможность жителям Донбасса исполнить свою мечту по возвращению домой. «Теперь у наших жителей есть социальные гарантии, возможности для качественного образования, патриотического воспитания. <…> Теперь мы можем быть полноправными гражданином РФ, иметь право голоса, право на человеческое существование без ущемления», — подытожил он. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдумов. Большинство жителей проголосовало за присоединение. 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал указ о вхождении этих регионов в состав РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что принятие в состав России четырех новых регионов является важным шагом для страны.