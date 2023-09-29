В МО РФ назвали дату начала призыва во всех регионах

МО РФ: осенний призыв начинается с 1 октября

29 сентября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Владимир Цимлянский заявил, что на Крайнем Севере осенний призыв стартует 1 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Осенний призыв начнется 1 октября во всех регионах России, кроме Крайнего Севера. Там он стартует 1 ноября. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. «Теперь, что касается осеннего призыва. Он будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации», — заявил Цимлянский на брифинге о старте осеннего призыва 2023 года на военную службу. По его словам, на Крайнем Севере и отдельной местности призыв начнется с 1 ноября из-за погодных особенностей региона. Цимлянский сообщил, что срочники во время осеннего призыва не будут служить в новых субъектах страны и принимать участие в спецоперации на Украине. По его словам, треть призывников приобретут военно-учетную специальность в течение полугода и позже будут отправлены в войска РФ для несения службы.

Осенний призыв начнется 1 октября во всех регионах России, кроме Крайнего Севера. Там он стартует 1 ноября. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. «Теперь, что касается осеннего призыва. Он будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации», — заявил Цимлянский на брифинге о старте осеннего призыва 2023 года на военную службу. По его словам, на Крайнем Севере и отдельной местности призыв начнется с 1 ноября из-за погодных особенностей региона. Цимлянский сообщил, что срочники во время осеннего призыва не будут служить в новых субъектах страны и принимать участие в спецоперации на Украине. По его словам, треть призывников приобретут военно-учетную специальность в течение полугода и позже будут отправлены в войска РФ для несения службы.