В МО РФ назвали дату начала призыва во всех регионах

МО РФ: осенний призыв начинается с 1 октября
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Призыв в армию. Курган, армия, солдаты, призыв, призывники, новобранцы, призыв в армию
Владимир Цимлянский заявил, что на Крайнем Севере осенний призыв стартует 1 ноября Фото:

Осенний призыв начнется 1 октября во всех регионах России, кроме Крайнего Севера. Там он стартует 1 ноября. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

«Теперь, что касается осеннего призыва. Он будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации», — заявил Цимлянский на брифинге о старте осеннего призыва 2023 года на военную службу. По его словам, на Крайнем Севере и отдельной местности призыв начнется с 1 ноября из-за погодных особенностей региона.

Цимлянский сообщил, что срочники во время осеннего призыва не будут служить в новых субъектах страны и принимать участие в спецоперации на Украине. По его словам, треть призывников приобретут военно-учетную специальность в течение полугода и позже будут отправлены в войска РФ для несения службы.

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Осенний призыв начнется 1 октября во всех регионах России, кроме Крайнего Севера. Там он стартует 1 ноября. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. «Теперь, что касается осеннего призыва. Он будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации», — заявил Цимлянский на брифинге о старте осеннего призыва 2023 года на военную службу. По его словам, на Крайнем Севере и отдельной местности призыв начнется с 1 ноября из-за погодных особенностей региона. Цимлянский сообщил, что срочники во время осеннего призыва не будут служить в новых субъектах страны и принимать участие в спецоперации на Украине. По его словам, треть призывников приобретут военно-учетную специальность в течение полугода и позже будут отправлены в войска РФ для несения службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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