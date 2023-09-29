В МО РФ назвали дату начала призыва во всех регионах

Осенний призыв начнется 1 октября во всех регионах России, кроме Крайнего Севера. Там он стартует 1 ноября. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
«Теперь, что касается осеннего призыва. Он будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации», — заявил Цимлянский на брифинге о старте осеннего призыва 2023 года на военную службу. По его словам, на Крайнем Севере и отдельной местности призыв начнется с 1 ноября из-за погодных особенностей региона.
Цимлянский сообщил, что срочники во время осеннего призыва не будут служить в новых субъектах страны и принимать участие в спецоперации на Украине. По его словам, треть призывников приобретут военно-учетную специальность в течение полугода и позже будут отправлены в войска РФ для несения службы.
Осенний призыв начнется 1 октября во всех регионах России, кроме Крайнего Севера. Там он стартует 1 ноября. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. «Теперь, что касается осеннего призыва. Он будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации», — заявил Цимлянский на брифинге о старте осеннего призыва 2023 года на военную службу. По его словам, на Крайнем Севере и отдельной местности призыв начнется с 1 ноября из-за погодных особенностей региона. Цимлянский сообщил, что срочники во время осеннего призыва не будут служить в новых субъектах страны и принимать участие в спецоперации на Украине. По его словам, треть призывников приобретут военно-учетную специальность в течение полугода и позже будут отправлены в войска РФ для несения службы.