В более 200 домов Кургана запустили отопление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В более 200 домов Кургана запустили систему отопления, причем почти в половине это произошло раньше утвержденного графика подачи тепла. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания.

«28 сентября произведено заполнение тепловых сетей на 201 многоквартирный жилой дом. 82 дома запущены с опережением графика. Обслуживающие организации 113 домов подтвердили получение теплоносителя. Жалоб на отсутствие теплоносителя от обслуживающих организаций не поступало», — говорится в сообщении компании.

Специалисты продолжают запуск теплоносителя на нужды отопления в дома центральной части города от нечетной стороны улицы Ленина в сторону района КЗКТ. Также начинается запуск в районах КЗКТ, Детский мир, Шевелевка, Дом Быта.

Скрин: Курганская генерирующая компания, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/kgk_kurgan