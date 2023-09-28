28 сентября 2023

В Кургане десятки домов получили тепло раньше графика. Список

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В более 200 домов Кургана запустили отопление Фото:

В более 200 домов Кургана запустили систему отопления, причем почти в половине это произошло раньше утвержденного графика подачи тепла. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания.

«28 сентября произведено заполнение тепловых сетей на 201 многоквартирный жилой дом. 82 дома запущены с опережением графика. Обслуживающие организации 113 домов подтвердили получение теплоносителя. Жалоб на отсутствие теплоносителя от обслуживающих организаций не поступало», — говорится в сообщении компании.

Специалисты продолжают запуск теплоносителя на нужды отопления в дома центральной части города от нечетной стороны улицы Ленина в сторону района КЗКТ. Также начинается запуск в районах КЗКТ, Детский мир, Шевелевка, Дом Быта.

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В более 200 домов Кургана запустили систему отопления, причем почти в половине это произошло раньше утвержденного графика подачи тепла. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания. «28 сентября произведено заполнение тепловых сетей на 201 многоквартирный жилой дом. 82 дома запущены с опережением графика. Обслуживающие организации 113 домов подтвердили получение теплоносителя. Жалоб на отсутствие теплоносителя от обслуживающих организаций не поступало», — говорится в сообщении компании. Специалисты продолжают запуск теплоносителя на нужды отопления в дома центральной части города от нечетной стороны улицы Ленина в сторону района КЗКТ. Также начинается запуск в районах КЗКТ, Детский мир, Шевелевка, Дом Быта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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