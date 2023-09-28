В Екатеринбурге появилась огромная световая инсталляция про любовь. Фото

29 сентября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Крупная надпись про признание в любви появилась в ГЦСИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге во дворе Уральского филиала Пушкинского музея (ГЦСИ) появилась большая световая инсталляция с текстом «Граждане, скажем друг другу: Я люблю тебя!». Это высказывание было взято из каталога «Обращений к гражданам» советского концептуального поэта и художника Дмитрия Пригова. Новой работой с URA.RU поделилась паблик-арт-программа «ЧО». «В „ЧО“ в этом году мы обсуждаем тему „Передача энергии“, поэтому из каталога обращений выбрано высказывание, где смысловым ядром является фраза „Я люблю тебя!“. Это одно из самых эмоциональных и личных высказываний в человеческой культуре», — пояснила куратор «ЧО» Наиля Аллахвердиева. Дмитрий Пирогов создавал тексты, которые должны были появляться на улицах города и образовывать собой манифест «Новой искренности». Это направление, которое соответствовало «человеческому масштабу». «Возвращая „обращение“ из литературного пространства обратно в городскую среду в виде монументальной световой надписи, мы хотим вернуть к жизни первоначальную концепцию обращений Пригова», — заявила Аллахвердиева. Чтобы поддержать тему чувств, команда «ЧО» приглашает всех желающих поучаствовать во флешмобе «Я люблю тебя». Для этого нужно написать фразу с признанием на открытке и опустить в ящик, который находится в ГЦСИ. Потом послания пометят марками и отправят адресатам. Ранее на окнах заброшенного химфака Уральского государственного лесотехнического университета на Ленина в Екатеринбурге разместили нелегальную арт-работу «Этюд неба». Ее автором стала нижегородская художница Анна Нистратова, которая решила таким способом привлечь внимание к объекту культурного наследия. Арт-объект стал одной из работ паблик-арт-программы «ЧО». Фото предоставлено паблик-арт-программой «ЧО» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге во дворе Уральского филиала Пушкинского музея (ГЦСИ) появилась большая световая инсталляция с текстом «Граждане, скажем друг другу: Я люблю тебя!». Это высказывание было взято из каталога «Обращений к гражданам» советского концептуального поэта и художника Дмитрия Пригова. Новой работой с URA.RU поделилась паблик-арт-программа «ЧО». «В „ЧО“ в этом году мы обсуждаем тему „Передача энергии“, поэтому из каталога обращений выбрано высказывание, где смысловым ядром является фраза „Я люблю тебя!“. Это одно из самых эмоциональных и личных высказываний в человеческой культуре», — пояснила куратор «ЧО» Наиля Аллахвердиева. Дмитрий Пирогов создавал тексты, которые должны были появляться на улицах города и образовывать собой манифест «Новой искренности». Это направление, которое соответствовало «человеческому масштабу». «Возвращая „обращение“ из литературного пространства обратно в городскую среду в виде монументальной световой надписи, мы хотим вернуть к жизни первоначальную концепцию обращений Пригова», — заявила Аллахвердиева. Чтобы поддержать тему чувств, команда «ЧО» приглашает всех желающих поучаствовать во флешмобе «Я люблю тебя». Для этого нужно написать фразу с признанием на открытке и опустить в ящик, который находится в ГЦСИ. Потом послания пометят марками и отправят адресатам. Ранее на окнах заброшенного химфака Уральского государственного лесотехнического университета на Ленина в Екатеринбурге разместили нелегальную арт-работу «Этюд неба». Ее автором стала нижегородская художница Анна Нистратова, которая решила таким способом привлечь внимание к объекту культурного наследия. Арт-объект стал одной из работ паблик-арт-программы «ЧО».