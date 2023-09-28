В Кремле открестились от уральского бренда Putin Team Russia

Песков: бренд Putin Team Russia не имеет отношения к администрации президента

29 сентября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Putin Team Russia имеет 20 магазинов по всей стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация президента не имеет никакого отношения к бренду Putin Team Russia. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что Управление делами президента Российской Федерации решило подать заявку на регистрацию товарного знака Putin Team. Соответствующий документ появился в базе Роспатента. Однако Песков отрицает причастность Кремля к этой заявке. «К администрации отношения не имеет», — заявил пресс-секретарь, передает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости. Создателем бренда Putin Team Russia является предприниматель Дмитрий Шишкин. Он занимается развитием бренда при кураторстве Минпромторга России и входит в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Всего у Шишкина 20 магазинов Putin Team Russia, с осени этого года бренд выходит в крупные торговые центры Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга.

Администрация президента не имеет никакого отношения к бренду Putin Team Russia. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что Управление делами президента Российской Федерации решило подать заявку на регистрацию товарного знака Putin Team. Соответствующий документ появился в базе Роспатента. Однако Песков отрицает причастность Кремля к этой заявке. «К администрации отношения не имеет», — заявил пресс-секретарь, передает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости. Создателем бренда Putin Team Russia является предприниматель Дмитрий Шишкин. Он занимается развитием бренда при кураторстве Минпромторга России и входит в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Всего у Шишкина 20 магазинов Putin Team Russia, с осени этого года бренд выходит в крупные торговые центры Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга.