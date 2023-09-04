В Шереметьево открылся крупнейший магазин бренда Putin Team. Фото

05 сентября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

В магазине представлена новая коллекция одежды и аксессуаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В международном аэропорту Шереметьево (Москва) открылся новый магазин бренда Putin Team Russia (владеет им предприниматель Дмитрий Шишкин из Екатеринбурга). Он стал самым крупным в розничной сети — его площадь составляет 200 квадратных метров. Торжественный запуск состоялся 4 сентября. Об этом URA.RU рассказали представители бренда. «Открытие крупнейшего в сети магазина Putin Team в международном аэропорту Шереметьево позволит еще громче заявить о себе, повысить узнаваемость и авторитетность бренда. Также это знаменует долгожданный запуск новой концепции магазинов, которая с осени этого года будет реализована в локациях лучших торговых центров страны», — заявил создатель бренда Дмитрий Шишкин. Например, торговые точки появятся в ТЦ в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. В пространстве, площадь которого свыше 200 квадратных метров, представлена новая коллекция одежды и аксессуаров «Осень/зима 2023». «Новый магазин PTR отличает <…> узнаваемая дизайн-концепция, современные приемы декорирования, новейшие системы хранения и презентации продукции, а также ряд фирменных примерочных и лаундж зона. Данная концепция будет использована для оформления точек продаж в торговых центрах — ГУМ, „Павелецкая Плаза“, „Галерея“», — пояснили в пресс-службе. Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово открыли магазин одежды Putin Team. До этого в гостинице Hyatt Regency запустили десятый флагманский магазин бренда. Дмитрий Шишкин занимается развитием бренда при кураторстве Минпромторга России и входит в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В международном аэропорту Шереметьево (Москва) открылся новый магазин бренда Putin Team Russia (владеет им предприниматель Дмитрий Шишкин из Екатеринбурга). Он стал самым крупным в розничной сети — его площадь составляет 200 квадратных метров. Торжественный запуск состоялся 4 сентября. Об этом URA.RU рассказали представители бренда. «Открытие крупнейшего в сети магазина Putin Team в международном аэропорту Шереметьево позволит еще громче заявить о себе, повысить узнаваемость и авторитетность бренда. Также это знаменует долгожданный запуск новой концепции магазинов, которая с осени этого года будет реализована в локациях лучших торговых центров страны», — заявил создатель бренда Дмитрий Шишкин. Например, торговые точки появятся в ТЦ в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. В пространстве, площадь которого свыше 200 квадратных метров, представлена новая коллекция одежды и аксессуаров «Осень/зима 2023». «Новый магазин PTR отличает <…> узнаваемая дизайн-концепция, современные приемы декорирования, новейшие системы хранения и презентации продукции, а также ряд фирменных примерочных и лаундж зона. Данная концепция будет использована для оформления точек продаж в торговых центрах — ГУМ, „Павелецкая Плаза“, „Галерея“», — пояснили в пресс-службе. Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово открыли магазин одежды Putin Team. До этого в гостинице Hyatt Regency запустили десятый флагманский магазин бренда. Дмитрий Шишкин занимается развитием бренда при кураторстве Минпромторга России и входит в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей.