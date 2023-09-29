Путин внес в ГД проект денонсации важного документа Совета Европы

Путин внес в Госдуму проект денонсации Конвенции о защите меньшинств
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин внес проект о признании недействительным Рамочной конвенции Совета Европы Фото:

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект, по которому предлагается признать недействительным Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Соответствующий документ опубликован на сайте обеспечения законодательных актов. Данная конвенция считается одной из основополагающих документов Совета Европы.

«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени РФ в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — уточняется в документе. Данная конвенция направлена на защиту национальных меньшинств.

Ранее правительство РФ предложило Путину денонсировать Рамочную конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств. Россия вышла из Совета Европы в 2022 году. Причиной этому стало проведение антироссийской политики со стороны НАТО и Евросоюза. Из-за политики Запада РФ также вынуждена выйти из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), передает телеканал 360.

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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект, по которому предлагается признать недействительным Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Соответствующий документ опубликован на сайте обеспечения законодательных актов. Данная конвенция считается одной из основополагающих документов Совета Европы. «Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени РФ в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — уточняется в документе. Данная конвенция направлена на защиту национальных меньшинств. Ранее правительство РФ предложило Путину денонсировать Рамочную конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств. Россия вышла из Совета Европы в 2022 году. Причиной этому стало проведение антироссийской политики со стороны НАТО и Евросоюза. Из-за политики Запада РФ также вынуждена выйти из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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