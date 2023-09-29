Путин внес в ГД проект денонсации важного документа Совета Европы

Путин внес в Госдуму проект денонсации Конвенции о защите меньшинств

29 сентября 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин внес проект о признании недействительным Рамочной конвенции Совета Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект, по которому предлагается признать недействительным Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Соответствующий документ опубликован на сайте обеспечения законодательных актов. Данная конвенция считается одной из основополагающих документов Совета Европы. «Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени РФ в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — уточняется в документе. Данная конвенция направлена на защиту национальных меньшинств. Ранее правительство РФ предложило Путину денонсировать Рамочную конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств. Россия вышла из Совета Европы в 2022 году. Причиной этому стало проведение антироссийской политики со стороны НАТО и Евросоюза. Из-за политики Запада РФ также вынуждена выйти из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), передает телеканал 360.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект, по которому предлагается признать недействительным Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Соответствующий документ опубликован на сайте обеспечения законодательных актов. Данная конвенция считается одной из основополагающих документов Совета Европы. «Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени РФ в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — уточняется в документе. Данная конвенция направлена на защиту национальных меньшинств. Ранее правительство РФ предложило Путину денонсировать Рамочную конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств. Россия вышла из Совета Европы в 2022 году. Причиной этому стало проведение антироссийской политики со стороны НАТО и Евросоюза. Из-за политики Запада РФ также вынуждена выйти из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), передает телеканал 360.