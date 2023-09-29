Глава Казахстана попытался оправдаться за поддержку антироссийских санкций

Токаев заявил о сотрудничестве с Россией после слов о введении санкций
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, токаев касым-жомарт
Касым-Жомарт Токаев заявил о сотрудничестве с Россией, несмотря на заявления о введении санкций против нее Фото:
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Казахстан придерживается курса на всестороннее развитие отношений с Россией. Об этом заявил глава страны Касым-Жомарт Токаев. Таким образом он попытался оправдаться за ранние заявления о поддержке антироссийских санкций.

«Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией», — уточнил Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Казинформ. Оправдывая заявления о введении санкций против РФ, он добавил, что страны взаимодействуют друг с другом в различных сферах.

Во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Токаев заявлял что Казахстан присоединится к антироссийских санкций, сообщает «Национальная служба новостей». В ответ на слова казахского лидера, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Астана и Москва остаются союзниками.

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Казахстан придерживается курса на всестороннее развитие отношений с Россией. Об этом заявил глава страны Касым-Жомарт Токаев. Таким образом он попытался оправдаться за ранние заявления о поддержке антироссийских санкций. «Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией», — уточнил Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Казинформ. Оправдывая заявления о введении санкций против РФ, он добавил, что страны взаимодействуют друг с другом в различных сферах. Во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Токаев заявлял что Казахстан присоединится к антироссийских санкций, сообщает «Национальная служба новостей». В ответ на слова казахского лидера, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Астана и Москва остаются союзниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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