Глава Казахстана попытался оправдаться за поддержку антироссийских санкций

Токаев заявил о сотрудничестве с Россией после слов о введении санкций

29 сентября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Касым-Жомарт Токаев заявил о сотрудничестве с Россией, несмотря на заявления о введении санкций против нее Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Казахстан придерживается курса на всестороннее развитие отношений с Россией. Об этом заявил глава страны Касым-Жомарт Токаев. Таким образом он попытался оправдаться за ранние заявления о поддержке антироссийских санкций. «Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией», — уточнил Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Казинформ . Оправдывая заявления о введении санкций против РФ, он добавил, что страны взаимодействуют друг с другом в различных сферах. Во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Токаев заявлял что Казахстан присоединится к антироссийских санкций, сообщает «Национальная служба новостей». В ответ на слова казахского лидера, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Астана и Москва остаются союзниками.

Казахстан придерживается курса на всестороннее развитие отношений с Россией. Об этом заявил глава страны Касым-Жомарт Токаев. Таким образом он попытался оправдаться за ранние заявления о поддержке антироссийских санкций. «Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией», — уточнил Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Казинформ. Оправдывая заявления о введении санкций против РФ, он добавил, что страны взаимодействуют друг с другом в различных сферах. Во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Токаев заявлял что Казахстан присоединится к антироссийских санкций, сообщает «Национальная служба новостей». В ответ на слова казахского лидера, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Астана и Москва остаются союзниками.