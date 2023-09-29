Путин поднял вопрос о выплатах военным перед внесением бюджета в Госдуму

29 сентября 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин в преддверие внесения бюджета на 2024 год поднял важный вопрос о соцвыплатах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин вновь поднял вопрос обеспечения одинаковых условий для всех участников спецоперации. Данная тема на контроле с самого начала СВО. Сейчас же она особенно актуальна, так как идет работа над бюджетом на 2024 год, куда закладываются все соцгарантии. Так зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев пояснил URA.RU смысл встречи Путина с замглавы Минобороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и экс-начальником штаба ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым. Путин начал встречу с напоминания Трошеву о данном ему ранее поручении заняться формированием добровольческих подразделений для выполнения различных боевых задач, прежде всего в зоне спецоперации. «Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», — пояснил президент. В связи с этим российский лидер перешел к социальной тематике. «У нас создан фонд „Защитники Отечества“, я хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», — заявил Путин. Президент с начала спецоперации поднимает тему одинаковых социальных гарантий для всех военнослужащих. Сейчас, когда идет бюджетный процесс, данный вопрос особенно актуален, считает зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Вопрос одинаковых социальных гарантий стоял с самого начала спецоперации. Президент всегда обращал на него внимание. Все, кто участвует в боевых действиях независимо от того, как они туда попали, или по мобилизации, или контракт заключали, или добровольно пришли к формированию, должны быть в равных условиях. Мы об этом постоянно говорим. И президент, и Госдума, и Совет Федерации, и правительство. Каждый раз, когда работаем над бюджетом, эта тема главная. А в ближайшее время как раз над бюджетом начнем работать. Если какие-то моменты остались неурегулированы, то это нужно исправлять», — пояснил Валеев. Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов был представлен в правительстве 22 сентября. Расходы по статье «Национальная оборона» в 2024 году предлагается увеличить на 68% относительно 2023 года. Ожидается, что проект будет внесен на рассмотрение в Госдуму 29 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин вновь поднял вопрос обеспечения одинаковых условий для всех участников спецоперации. Данная тема на контроле с самого начала СВО. Сейчас же она особенно актуальна, так как идет работа над бюджетом на 2024 год, куда закладываются все соцгарантии. Так зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев пояснил URA.RU смысл встречи Путина с замглавы Минобороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и экс-начальником штаба ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым. Путин начал встречу с напоминания Трошеву о данном ему ранее поручении заняться формированием добровольческих подразделений для выполнения различных боевых задач, прежде всего в зоне спецоперации. «Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», — пояснил президент. В связи с этим российский лидер перешел к социальной тематике. «У нас создан фонд „Защитники Отечества“, я хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», — заявил Путин. Президент с начала спецоперации поднимает тему одинаковых социальных гарантий для всех военнослужащих. Сейчас, когда идет бюджетный процесс, данный вопрос особенно актуален, считает зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Вопрос одинаковых социальных гарантий стоял с самого начала спецоперации. Президент всегда обращал на него внимание. Все, кто участвует в боевых действиях независимо от того, как они туда попали, или по мобилизации, или контракт заключали, или добровольно пришли к формированию, должны быть в равных условиях. Мы об этом постоянно говорим. И президент, и Госдума, и Совет Федерации, и правительство. Каждый раз, когда работаем над бюджетом, эта тема главная. А в ближайшее время как раз над бюджетом начнем работать. Если какие-то моменты остались неурегулированы, то это нужно исправлять», — пояснил Валеев. Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов был представлен в правительстве 22 сентября. Расходы по статье «Национальная оборона» в 2024 году предлагается увеличить на 68% относительно 2023 года. Ожидается, что проект будет внесен на рассмотрение в Госдуму 29 сентября.