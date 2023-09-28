Оператора Yota уличили в навязывании услуг абонентам

29 сентября 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

При заключении договора оператор Yota заставил одного из абонентов согласиться на получение рекламного спама Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мобильный оператор ООО «Скартел», работающий под брендом Yota, при заключении договора заставил жителя Тюменской области согласиться на получение рекламной информации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС. Соответствующий пункт был указан в договоре на предоставление услуг связи и числился обязательным к исполнению. «Условия о согласии на получение рекламной рассылки (в том числе, от третьих лицам, круг которых договором не определен и абоненту неизвестен), включенные в договор об оказании услуг связи, не могут расцениваться в качестве надлежащего согласия абонента на получение такой рассылки при условии, что абонент не имел возможности выразить свою волю принять или отказаться от такого условия в момент подписания договора оказания услуг связи. Управлением установлено заключение такого договора оператором связи ООО „Скартел“ с одним из своих абонентов», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС по Тюменской области. В УФАС сравнили принудительное согласие на получение рекламной информации с навязыванием услуг. В пресс-службу компании «Скартел» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что региональное управление ФАС по Тюменской области заподозрило операторов мобильной связи в том, что они принудительно заставляют своих абонентов соглашаться на получение рекламных рассылок. В 2022 году специалистами ведомства было рассмотрено 77 жалоб на телефонную и смс-рекламу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобильный оператор ООО «Скартел», работающий под брендом Yota, при заключении договора заставил жителя Тюменской области согласиться на получение рекламной информации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС. Соответствующий пункт был указан в договоре на предоставление услуг связи и числился обязательным к исполнению. «Условия о согласии на получение рекламной рассылки (в том числе, от третьих лицам, круг которых договором не определен и абоненту неизвестен), включенные в договор об оказании услуг связи, не могут расцениваться в качестве надлежащего согласия абонента на получение такой рассылки при условии, что абонент не имел возможности выразить свою волю принять или отказаться от такого условия в момент подписания договора оказания услуг связи. Управлением установлено заключение такого договора оператором связи ООО „Скартел“ с одним из своих абонентов», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС по Тюменской области. В УФАС сравнили принудительное согласие на получение рекламной информации с навязыванием услуг. В пресс-службу компании «Скартел» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что региональное управление ФАС по Тюменской области заподозрило операторов мобильной связи в том, что они принудительно заставляют своих абонентов соглашаться на получение рекламных рассылок. В 2022 году специалистами ведомства было рассмотрено 77 жалоб на телефонную и смс-рекламу.