Оператора Yota уличили в навязывании услуг абонентам

Мобильный оператор ООО «Скартел», работающий под брендом Yota, при заключении договора заставил жителя Тюменской области согласиться на получение рекламной информации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС. Соответствующий пункт был указан в договоре на предоставление услуг связи и числился обязательным к исполнению.
«Условия о согласии на получение рекламной рассылки (в том числе, от третьих лицам, круг которых договором не определен и абоненту неизвестен), включенные в договор об оказании услуг связи, не могут расцениваться в качестве надлежащего согласия абонента на получение такой рассылки при условии, что абонент не имел возможности выразить свою волю принять или отказаться от такого условия в момент подписания договора оказания услуг связи. Управлением установлено заключение такого договора оператором связи ООО „Скартел“ с одним из своих абонентов», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС по Тюменской области.
В УФАС сравнили принудительное согласие на получение рекламной информации с навязыванием услуг. В пресс-службу компании «Скартел» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что региональное управление ФАС по Тюменской области заподозрило операторов мобильной связи в том, что они принудительно заставляют своих абонентов соглашаться на получение рекламных рассылок. В 2022 году специалистами ведомства было рассмотрено 77 жалоб на телефонную и смс-рекламу.
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