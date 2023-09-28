28 сентября 2023

Жителей Восточного микрорайона Тюмени кошмарит сосед с ножом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, убийство, оружие, штык-нож, нож
Соседи пожаловались на мужчину в полицию Фото:

Жителей дома №168 к.3 на улице Широтной пожаловались на мужчину, который ножом угрожает соседям в подъезде, кричит и прыгает на людей во дворе многоэтажки. Об этом URA.RU сообщила одно из жительниц дома.

«Он появился здесь примерно летом. Ходит и кошмарит окружающих, детей не трогал, но все равно страшно за них, мало ли, что у него в голове. Я как-то мимо с собакой проходила, он на встречу шел, прыгнул в мою сторону и крикнул. Ходит по улице будто, он герой, неадекватно может кричать. С ножом впервые его увидели в подъезде», — рассказала агентству тюменка Анастасия.

Также в группе «Восточный административный округ города Тюмени» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором тюменец идет с ножом на мужчину, пинает двери лифта, бьет руками камеру. В УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что жалобы на соседа поступали, проводится проверка. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка», — сообщили в ведомстве.

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Жителей дома №168 к.3 на улице Широтной пожаловались на мужчину, который ножом угрожает соседям в подъезде, кричит и прыгает на людей во дворе многоэтажки. Об этом URA.RU сообщила одно из жительниц дома. «Он появился здесь примерно летом. Ходит и кошмарит окружающих, детей не трогал, но все равно страшно за них, мало ли, что у него в голове. Я как-то мимо с собакой проходила, он на встречу шел, прыгнул в мою сторону и крикнул. Ходит по улице будто, он герой, неадекватно может кричать. С ножом впервые его увидели в подъезде», — рассказала агентству тюменка Анастасия. Также в группе «Восточный административный округ города Тюмени» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором тюменец идет с ножом на мужчину, пинает двери лифта, бьет руками камеру. В УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что жалобы на соседа поступали, проводится проверка. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка», — сообщили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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