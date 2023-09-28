На базе КГУ открыли Центр предпринимательства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на базе КГУ 29 сентября открыли Центр предпринимательства. На мероприятии присутствовали директор областного департамента экономразвития Владимир Ковалев и ректор вуза Надежда Дубив. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU.

«Безусловно, самым главным идейным вдохновителем создания Центра предпринимательства на базе КГУ был глава региона Вадим Шумков. Мы делаем очень большие ставки на него. Потому что воспитание молодых предпринимателей для нас является стратегически важной и приоритетной задачей в Курганской области. Я всех нас поздравляю с открытием Центра», — сказал Ковалев.

Также на открытии Центра присутствовали директор областного департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова, председатель регионального отделения «Опора России» Ольга Лютикова, руководитель Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова. По завершению пресс-конференции между КГУ и инвестагентством региона было подписано соглашение о сотрудничестве.

Центр предпринимательства Курганской области открыли на базе КГУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По словам директора областного департамента экономразвития Владимира Ковалева, Центр необходим для воспитания молодых бизнесменов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU