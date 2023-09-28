28 сентября 2023

В главном вузе Кургана открыли Центр предпринимательства. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие центра предпринимательства в КГУ. Курган
На базе КГУ открыли Центр предпринимательства Фото:

В Кургане на базе КГУ 29 сентября открыли Центр предпринимательства. На мероприятии присутствовали директор областного департамента экономразвития Владимир Ковалев и ректор вуза Надежда Дубив. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU.

«Безусловно, самым главным идейным вдохновителем создания Центра предпринимательства на базе КГУ был глава региона Вадим Шумков. Мы делаем очень большие ставки на него. Потому что воспитание молодых предпринимателей для нас является стратегически важной и приоритетной задачей в Курганской области. Я всех нас поздравляю с открытием Центра», — сказал Ковалев.

Также на открытии Центра присутствовали директор областного департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова, председатель регионального отделения «Опора России» Ольга Лютикова, руководитель Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова. По завершению пресс-конференции между КГУ и инвестагентством региона было подписано соглашение о сотрудничестве.

Открытие центра предпринимательства в КГУ. Курган
Центр предпринимательства Курганской области открыли на базе КГУ
Фото:
Открытие центра предпринимательства в КГУ. Курган
По словам директора областного департамента экономразвития Владимира Ковалева, Центр необходим для воспитания молодых бизнесменов
Фото:
Открытие центра предпринимательства в КГУ. Курган
После открытия Центра для студентов проведут первое занятие бизнес-практикума
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на базе КГУ 29 сентября открыли Центр предпринимательства. На мероприятии присутствовали директор областного департамента экономразвития Владимир Ковалев и ректор вуза Надежда Дубив. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU. «Безусловно, самым главным идейным вдохновителем создания Центра предпринимательства на базе КГУ был глава региона Вадим Шумков. Мы делаем очень большие ставки на него. Потому что воспитание молодых предпринимателей для нас является стратегически важной и приоритетной задачей в Курганской области. Я всех нас поздравляю с открытием Центра», — сказал Ковалев. Также на открытии Центра присутствовали директор областного департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова, председатель регионального отделения «Опора России» Ольга Лютикова, руководитель Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова. По завершению пресс-конференции между КГУ и инвестагентством региона было подписано соглашение о сотрудничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...