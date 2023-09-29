Полпред Якушев поблагодарил уральских аграриев за работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, якушев владимир
Полпред Владимир Якушев заявил, что уверен в уральских работниках агропромышленного комплекса Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев на агропромышленной выставке в Челябинске 29 сентября поблагодарил уральских аграриев. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

«Этот год выдался непростым, с точки зрения погоды и цен на ГСМ. Приходилось решать и вопросы поставок импортных комплектующих техники. Вскоре мы будем подводить итоги уборочной кампании, станут известны финальные данные. Но уже сейчас ясно, что и в этом году аграрии нас не подведут и соберут приличный урожай», — подчеркнул Владимир Якушев.

Агропромышленная выставка в Челябинске проводится с 2010 года и является одной из крупнейших в России по числу участников. Полпред поблагодарил работников АПК за профессионализм и любовь к своему делу, вручил им государственные награды и благодарственные письма и пожелал успешного завершения уборочной кампании.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев на агропромышленной выставке в Челябинске 29 сентября поблагодарил уральских аграриев. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. «Этот год выдался непростым, с точки зрения погоды и цен на ГСМ. Приходилось решать и вопросы поставок импортных комплектующих техники. Вскоре мы будем подводить итоги уборочной кампании, станут известны финальные данные. Но уже сейчас ясно, что и в этом году аграрии нас не подведут и соберут приличный урожай», — подчеркнул Владимир Якушев. Агропромышленная выставка в Челябинске проводится с 2010 года и является одной из крупнейших в России по числу участников. Полпред поблагодарил работников АПК за профессионализм и любовь к своему делу, вручил им государственные награды и благодарственные письма и пожелал успешного завершения уборочной кампании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...