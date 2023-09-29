Полпред Якушев поблагодарил уральских аграриев за работу

29 сентября 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Полпред Владимир Якушев заявил, что уверен в уральских работниках агропромышленного комплекса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев на агропромышленной выставке в Челябинске 29 сентября поблагодарил уральских аграриев. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. «Этот год выдался непростым, с точки зрения погоды и цен на ГСМ. Приходилось решать и вопросы поставок импортных комплектующих техники. Вскоре мы будем подводить итоги уборочной кампании, станут известны финальные данные. Но уже сейчас ясно, что и в этом году аграрии нас не подведут и соберут приличный урожай», — подчеркнул Владимир Якушев. Агропромышленная выставка в Челябинске проводится с 2010 года и является одной из крупнейших в России по числу участников. Полпред поблагодарил работников АПК за профессионализм и любовь к своему делу, вручил им государственные награды и благодарственные письма и пожелал успешного завершения уборочной кампании.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев на агропромышленной выставке в Челябинске 29 сентября поблагодарил уральских аграриев. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. «Этот год выдался непростым, с точки зрения погоды и цен на ГСМ. Приходилось решать и вопросы поставок импортных комплектующих техники. Вскоре мы будем подводить итоги уборочной кампании, станут известны финальные данные. Но уже сейчас ясно, что и в этом году аграрии нас не подведут и соберут приличный урожай», — подчеркнул Владимир Якушев. Агропромышленная выставка в Челябинске проводится с 2010 года и является одной из крупнейших в России по числу участников. Полпред поблагодарил работников АПК за профессионализм и любовь к своему делу, вручил им государственные награды и благодарственные письма и пожелал успешного завершения уборочной кампании.