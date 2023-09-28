28 сентября 2023

В ХМАО почти на половину увеличились налоговые отчисления на прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пачка денег, денежные купюры, деньги, рубли
За год прирост — 26,5 миллиардов рублей Фото:

В ХМАО за год на 40% процентов увеличилось количество налоговых отчислений на прибыль организаций. Информация об этом была опубликована на сайте счетной палаты РФ.

Данные о налоговых поступлениях привели в оперативном докладе, где Югра оказалась в списке лидеров по приросту налоговых отчислений. «Наибольшая доля прироста налога на прибыль организаций приходится на Москву — 167,7 млрд рублей. Также существенный прирост поступлений данного налога показали Московская область (прирост на 40,7 млн рублей, или на 30%), Краснодарский край (на 30,5 млн рублей, или на 65%), Свердловская область (на 30,4 млрд рублей, или на 46,4%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (на 26,5 млрд рублей, или на 39,6%)», — указано в докладе.

Кроме этого, в отчете указано, что ХМАО вошел в список 28 регионов России, где доходы превысили расходы. «С суммарным профицитом в объеме 839,4 млрд рублей исполнены бюджеты 62 регионов, с суммарным дефицитом в объеме 83,5 млрд рублей — бюджеты 28 регионов. Почти 45% суммарного профицита приходится на пять субъектов РФ: Москву (141,7 млрд рублей), Санкт-Петербург (83,9 млрд рублей), Московскую область (56,3 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (48,9 млрд рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (44,8 млрд рублей)», — указано в докладе.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО улучшил позиции в рейтинге социально-экономического развития регионов. Округ по итогам 2022 года занял четвертую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию.

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В ХМАО за год на 40% процентов увеличилось количество налоговых отчислений на прибыль организаций. Информация об этом была опубликована на сайте счетной палаты РФ. Данные о налоговых поступлениях привели в оперативном докладе, где Югра оказалась в списке лидеров по приросту налоговых отчислений. «Наибольшая доля прироста налога на прибыль организаций приходится на Москву — 167,7 млрд рублей. Также существенный прирост поступлений данного налога показали Московская область (прирост на 40,7 млн рублей, или на 30%), Краснодарский край (на 30,5 млн рублей, или на 65%), Свердловская область (на 30,4 млрд рублей, или на 46,4%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (на 26,5 млрд рублей, или на 39,6%)», — указано в докладе. Кроме этого, в отчете указано, что ХМАО вошел в список 28 регионов России, где доходы превысили расходы. «С суммарным профицитом в объеме 839,4 млрд рублей исполнены бюджеты 62 регионов, с суммарным дефицитом в объеме 83,5 млрд рублей — бюджеты 28 регионов. Почти 45% суммарного профицита приходится на пять субъектов РФ: Москву (141,7 млрд рублей), Санкт-Петербург (83,9 млрд рублей), Московскую область (56,3 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (48,9 млрд рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (44,8 млрд рублей)», — указано в докладе. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО улучшил позиции в рейтинге социально-экономического развития регионов. Округ по итогам 2022 года занял четвертую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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