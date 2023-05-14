ХМАО улучшил позиции в рейтинге социально-экономического развития регионов

ХМАО занял четвертое место среди регионов по уровню социально-экономического развития

15 мая 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Регион поднялся на одну строчку рейтинга Фото: Александр Елизаров © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2022 года занял четвертую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию. По данным экспертов РИА Рейтинг, в 2021 году Югра находилась на пятой позиции. «Ханты-Мансийский автономный округ — интегральный рейтинг в 2022 году — 75,929 (4 место). По итогам 2021 года интегральный рейтинг — 76,468 (5 место)», — приводит расчетные данные экспертов РИА Новости. При расчете интегрального рейтинга учитывались объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета и показатели социальной сферы. Аналитики отмечают, что ХМАО входит в пятерку лидеров на протяжении нескольких лет. Высокие позиции связаны с сырьевой направленностью региона. Опережают Югру только Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Их позиции в 2021 году были аналогичными. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО в 2022 году стал одним из наиболее привлекательных регионов для инвесторов. По объему инвестиций Ханты-Мансийский автономный округ занял третье место.

Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2022 года занял четвертую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию. По данным экспертов РИА Рейтинг, в 2021 году Югра находилась на пятой позиции. «Ханты-Мансийский автономный округ — интегральный рейтинг в 2022 году — 75,929 (4 место). По итогам 2021 года интегральный рейтинг — 76,468 (5 место)», — приводит расчетные данные экспертов РИА Новости. При расчете интегрального рейтинга учитывались объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета и показатели социальной сферы. Аналитики отмечают, что ХМАО входит в пятерку лидеров на протяжении нескольких лет. Высокие позиции связаны с сырьевой направленностью региона. Опережают Югру только Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Их позиции в 2021 году были аналогичными. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО в 2022 году стал одним из наиболее привлекательных регионов для инвесторов. По объему инвестиций Ханты-Мансийский автономный округ занял третье место.