14 мая 2023
13 мая 2023
12 мая 2023

ХМАО улучшил позиции в рейтинге социально-экономического развития регионов

ХМАО занял четвертое место среди регионов по уровню социально-экономического развития
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительственный час. Ханты-Мансийск, герб югры
Регион поднялся на одну строчку рейтинга Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2022 года занял четвертую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию. По данным экспертов РИА Рейтинг, в 2021 году Югра находилась на пятой позиции.

«Ханты-Мансийский автономный округ — интегральный рейтинг в 2022 году — 75,929 (4 место). По итогам 2021 года интегральный рейтинг — 76,468 (5 место)», — приводит расчетные данные экспертов РИА Новости. При расчете интегрального рейтинга учитывались объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета и показатели социальной сферы.

Аналитики отмечают, что ХМАО входит в пятерку лидеров на протяжении нескольких лет. Высокие позиции связаны с сырьевой направленностью региона. Опережают Югру только Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Их позиции в 2021 году были аналогичными.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО в 2022 году стал одним из наиболее привлекательных регионов для инвесторов. По объему инвестиций Ханты-Мансийский автономный округ занял третье место.

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Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2022 года занял четвертую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию. По данным экспертов РИА Рейтинг, в 2021 году Югра находилась на пятой позиции. «Ханты-Мансийский автономный округ — интегральный рейтинг в 2022 году — 75,929 (4 место). По итогам 2021 года интегральный рейтинг — 76,468 (5 место)», — приводит расчетные данные экспертов РИА Новости. При расчете интегрального рейтинга учитывались объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета и показатели социальной сферы. Аналитики отмечают, что ХМАО входит в пятерку лидеров на протяжении нескольких лет. Высокие позиции связаны с сырьевой направленностью региона. Опережают Югру только Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Их позиции в 2021 году были аналогичными. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО в 2022 году стал одним из наиболее привлекательных регионов для инвесторов. По объему инвестиций Ханты-Мансийский автономный округ занял третье место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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