В «Университетском» построят новый корпус ради центра беспилотников

Научно-производственные центры беспилотных авиасистем открывают в России по поручению Путина Фото: © URA.RU

Научно-производственный центр (НПЦ) беспилотных авиасистем (БАС) появится в Екатеринбурге на базе технопарка «Университетский». Здесь построят новый корпус площадью до трех тысяч квадратных метров. Об этом на стратегической сессии по вопросу развития БАС рассказал замминистра промышленности Игорь Зеленкин, сообщает корреспондент URA.RU.

«Предполагается, что НПЦ появится на территории технопарка „Университетский“. Планируется капитальное строительство производственного корпуса площадью до трех тысяч квадратных метров. Инфраструктура технопарка позволит обеспечить часть потребностей резидентов НПЦ», — отметил Зеленкин.

НПЦ начнет работу с производства беспилотников для исследования линий электропередач и энергообъектов, а также с выпуска беспилотных зарядных станций от воздушных ЛЭП для всех видов дронов, с создания БАС самолетного типа для мониторинга местности и доставки грузов в труднодоступные районы. Открыть его планируется к 2026 году. Софинансировать проект будут из федерального бюджета. В числе потенциальных резидентов — 20 компаний, которые смогут заниматься полным циклом производства дронов — от разработки до сертификации и серийного выпуска.

В Свердловской области по вопросу развития БАС сформировали рабочую группу под руководством первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Чиновники провели два совещания и сформировали концепцию, которую теперь должны утвердить в Министерстве промышленности и торговли РФ.