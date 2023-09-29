Венгрия заявила о невозможности вступления Украины в ЕС

29 сентября 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Парламент Венгрии не будет поддерживать Украину в ближайшее время, подчеркнул Виктор Орбан Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Венгерский парламент не проголосует за вступление Украины в Евросоюз в течение двух лет. Таким мнением поделился премьер-министр страны Виктор Орбан, подчеркнув, что не может себе представить обратное. «Когда я нахожусь в палате, я не чувствую непреодолимого желания, чтобы венгерский парламент проголосовал за членство Украины в Европейском Союзе в течение двух лет», — подчеркнул Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth. Он задался вопросом, нужно ли задумываться о членстве в ЕС кандидата, который находится в состоянии вооруженного конфликта. В связи с массовым оттоком беженцев из Украины сложно говорить о реальных уровнях населения страны, как и о размерах территории в целом, подчеркнул венгерский премьер. Ранее Орбан говорил, что его страна не поддержит Киев, пока он не сформирует законы о гарантии прав закарпатским венграм. Кроме того, Венгрия отказывалась выдавать Киеву военнообязанных беженцев, передает «Национальная служба новостей». Будапешт также выступал против антироссийские санкций, сообщает телеканал 360.

Венгерский парламент не проголосует за вступление Украины в Евросоюз в течение двух лет. Таким мнением поделился премьер-министр страны Виктор Орбан, подчеркнув, что не может себе представить обратное. «Когда я нахожусь в палате, я не чувствую непреодолимого желания, чтобы венгерский парламент проголосовал за членство Украины в Европейском Союзе в течение двух лет», — подчеркнул Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth. Он задался вопросом, нужно ли задумываться о членстве в ЕС кандидата, который находится в состоянии вооруженного конфликта. В связи с массовым оттоком беженцев из Украины сложно говорить о реальных уровнях населения страны, как и о размерах территории в целом, подчеркнул венгерский премьер. Ранее Орбан говорил, что его страна не поддержит Киев, пока он не сформирует законы о гарантии прав закарпатским венграм. Кроме того, Венгрия отказывалась выдавать Киеву военнообязанных беженцев, передает «Национальная служба новостей». Будапешт также выступал против антироссийские санкций, сообщает телеканал 360.