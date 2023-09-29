Венгрия заявила о невозможности вступления Украины в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Парламент Венгрии не будет поддерживать Украину в ближайшее время, подчеркнул Виктор Орбан Фото:

Венгерский парламент не проголосует за вступление Украины в Евросоюз в течение двух лет. Таким мнением поделился премьер-министр страны Виктор Орбан, подчеркнув, что не может себе представить обратное.

«Когда я нахожусь в палате, я не чувствую непреодолимого желания, чтобы венгерский парламент проголосовал за членство Украины в Европейском Союзе в течение двух лет», — подчеркнул Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth. Он задался вопросом, нужно ли задумываться о членстве в ЕС кандидата, который находится в состоянии вооруженного конфликта. В связи с массовым оттоком беженцев из Украины сложно говорить о реальных уровнях населения страны, как и о размерах территории в целом, подчеркнул венгерский премьер.

Ранее Орбан говорил, что его страна не поддержит Киев, пока он не сформирует законы о гарантии прав закарпатским венграм. Кроме того, Венгрия отказывалась выдавать Киеву военнообязанных беженцев, передает «Национальная служба новостей». Будапешт также выступал против антироссийские санкций, сообщает телеканал 360.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Венгерский парламент не проголосует за вступление Украины в Евросоюз в течение двух лет. Таким мнением поделился премьер-министр страны Виктор Орбан, подчеркнув, что не может себе представить обратное. «Когда я нахожусь в палате, я не чувствую непреодолимого желания, чтобы венгерский парламент проголосовал за членство Украины в Европейском Союзе в течение двух лет», — подчеркнул Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth. Он задался вопросом, нужно ли задумываться о членстве в ЕС кандидата, который находится в состоянии вооруженного конфликта. В связи с массовым оттоком беженцев из Украины сложно говорить о реальных уровнях населения страны, как и о размерах территории в целом, подчеркнул венгерский премьер. Ранее Орбан говорил, что его страна не поддержит Киев, пока он не сформирует законы о гарантии прав закарпатским венграм. Кроме того, Венгрия отказывалась выдавать Киеву военнообязанных беженцев, передает «Национальная служба новостей». Будапешт также выступал против антироссийские санкций, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...