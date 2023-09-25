Венгрия выдвинула условие для поддержки Украины

Венгрия не поддержит Украину до возвращения прав закарпатским венграм
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Виктор Орбан заявил, что киевский режим угнетает венгерские школы Фото:

Киевскому режиму необходимо вернуть законы, которые будут гарантировать права закарпатским венграм. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, при данном условии Венгрия начнет поддерживать Украину во всех вопросах на международных форумах.

«Мы не будем ни в чем поддерживать Украину, пока она не восстановит права закарпатских венгров», — заявил Орбан в ходе выступления перед парламентом страны. Его слова передает венгерское агентство Telex.

Он подчеркнул, что Украина уже на протяжении нескольких лет угнетает венгерские школы, чтобы переделать их в украинские. Орбан отметил, что украинское руководство школы в Мукачево ввело запрет на пение гимна Венгрии в учебном заведении и надевать одежду в венгерских национальных цветах.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не станет вступать с Россией в войну. Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен отметил, что страна не будет высылать из страны украинцев, которые уклонились от призыва на военную службу, передает «Национальная служба новостей».

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Киевскому режиму необходимо вернуть законы, которые будут гарантировать права закарпатским венграм. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, при данном условии Венгрия начнет поддерживать Украину во всех вопросах на международных форумах. «Мы не будем ни в чем поддерживать Украину, пока она не восстановит права закарпатских венгров», — заявил Орбан в ходе выступления перед парламентом страны. Его слова передает венгерское агентство Telex. Он подчеркнул, что Украина уже на протяжении нескольких лет угнетает венгерские школы, чтобы переделать их в украинские. Орбан отметил, что украинское руководство школы в Мукачево ввело запрет на пение гимна Венгрии в учебном заведении и надевать одежду в венгерских национальных цветах. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не станет вступать с Россией в войну. Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен отметил, что страна не будет высылать из страны украинцев, которые уклонились от призыва на военную службу, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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