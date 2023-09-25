Венгрия выдвинула условие для поддержки Украины

Венгрия не поддержит Украину до возвращения прав закарпатским венграм

25 сентября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан заявил, что киевский режим угнетает венгерские школы Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Киевскому режиму необходимо вернуть законы, которые будут гарантировать права закарпатским венграм. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, при данном условии Венгрия начнет поддерживать Украину во всех вопросах на международных форумах. «Мы не будем ни в чем поддерживать Украину, пока она не восстановит права закарпатских венгров», — заявил Орбан в ходе выступления перед парламентом страны. Его слова передает венгерское агентство Telex . Он подчеркнул, что Украина уже на протяжении нескольких лет угнетает венгерские школы, чтобы переделать их в украинские. Орбан отметил, что украинское руководство школы в Мукачево ввело запрет на пение гимна Венгрии в учебном заведении и надевать одежду в венгерских национальных цветах. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не станет вступать с Россией в войну. Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен отметил, что страна не будет высылать из страны украинцев, которые уклонились от призыва на военную службу, передает «Национальная служба новостей».

Киевскому режиму необходимо вернуть законы, которые будут гарантировать права закарпатским венграм. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, при данном условии Венгрия начнет поддерживать Украину во всех вопросах на международных форумах. «Мы не будем ни в чем поддерживать Украину, пока она не восстановит права закарпатских венгров», — заявил Орбан в ходе выступления перед парламентом страны. Его слова передает венгерское агентство Telex. Он подчеркнул, что Украина уже на протяжении нескольких лет угнетает венгерские школы, чтобы переделать их в украинские. Орбан отметил, что украинское руководство школы в Мукачево ввело запрет на пение гимна Венгрии в учебном заведении и надевать одежду в венгерских национальных цветах. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не станет вступать с Россией в войну. Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен отметил, что страна не будет высылать из страны украинцев, которые уклонились от призыва на военную службу, передает «Национальная служба новостей».