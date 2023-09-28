Власти города в ЯНАО выселяют пенсионерку несмотря на решение суда

У пенсионерки хотят забрать жилье из-за недвижимости дочери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионерка из Салехарда (ЯНАО) Надежда Окотэтто судится с администрацией города из-за служебного жилья, с которого ее пытаются выселить. При этом по недавнему решению окружного суда служебная квартира должна остаться в распоряжении Окотэтто.

«Администрация Салехарда хочет меня выгнать из квартиры. Решение окружного суда их не устроило. Они подали кассационную жалобу 19 сентября», — рассказывает Надежда корреспонденту URA.RU.

Бывший учитель с 35-летним стажем вынуждена делить кров с дочерью и внуками. Причиной выселения стал садовой дом, который ее дочь приобрела прошлой весной. Агентство запросило информацию у администраций Салехарда. На момент публикации информация не поступила.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что ветерана труда ЯНАО выселяют из жилья. Служебная квартира была получена в 2004 году.