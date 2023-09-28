28 сентября 2023

Власти города в ЯНАО выселяют пенсионерку несмотря на решение суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Пенсионеры. Курган, бабушки, пенсионеры на прогулке, лето в городе
У пенсионерки хотят забрать жилье из-за недвижимости дочери Фото:

Пенсионерка из Салехарда (ЯНАО) Надежда Окотэтто судится с администрацией города из-за служебного жилья, с которого ее пытаются выселить. При этом по недавнему решению окружного суда служебная квартира должна остаться в распоряжении Окотэтто.

«Администрация Салехарда хочет меня выгнать из квартиры. Решение окружного суда их не устроило. Они подали кассационную жалобу 19 сентября», — рассказывает Надежда корреспонденту URA.RU.

Бывший учитель с 35-летним стажем вынуждена делить кров с дочерью и внуками. Причиной выселения стал садовой дом, который ее дочь приобрела прошлой весной. Агентство запросило информацию у администраций Салехарда. На момент публикации информация не поступила.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что ветерана труда ЯНАО выселяют из жилья. Служебная квартира была получена в 2004 году.

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Пенсионерка из Салехарда (ЯНАО) Надежда Окотэтто судится с администрацией города из-за служебного жилья, с которого ее пытаются выселить. При этом по недавнему решению окружного суда служебная квартира должна остаться в распоряжении Окотэтто. «Администрация Салехарда хочет меня выгнать из квартиры. Решение окружного суда их не устроило. Они подали кассационную жалобу 19 сентября», — рассказывает Надежда корреспонденту URA.RU. Бывший учитель с 35-летним стажем вынуждена делить кров с дочерью и внуками. Причиной выселения стал садовой дом, который ее дочь приобрела прошлой весной. Агентство запросило информацию у администраций Салехарда. На момент публикации информация не поступила. Ранее URA.RU рассказывало о том, что ветерана труда ЯНАО выселяют из жилья. Служебная квартира была получена в 2004 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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