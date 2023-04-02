02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

Ветерана ЯНАО, которая 35 лет работала учителем, выселяют из жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Обнинск. Калужская область, пенсионерка, старушка, зима, старуха
Пенсионерка должна покинуть жилье из-за ипотеки дочери Фото:

Ветерана Ямала из Салехарда, которая 35 лет проработала учителем, выселяют из служебного жилья. Как рассказала URA.RU пенсионерка Надежда Окотэтто, это случилось, потому что ее дочка взяла в ипотеку земельный участок.

«Я проработала 35 лет учителем, ушла на пенсию, являюсь ветераном Ямала. У меня служебное жилье. Осенью моя дочь взяла в ипотеку дачный участок. Там стоит балок непригодный для жизни: нет отопления и привозная вода. Из-за того, что документально участок оформлен как жилой дом, меня с дочкой и внучкой выгоняют из служебного жилья», — поделилась собеседница агентства.

По словам Окотэтто, власти взамен ей ничего не предложили. Пока идут судебные разбирательства женщине разрешили находиться в служебной квартире. При этом у ее дочери своя семья, и женщина никак не фигурирует в документах, которые оформлялись для ипотеки.

«Сейчас прошел городской суд и я буду подавать апелляцию в окружной. Дочь оформляла ипотеку на себя, я там никак не фигурирую. Мне сказали, что если дочь купила жилье, то я должна съехать. Пока мы живем в служебной квартире, но что будет дальше неизвестно», — пояснила женщина.

В окружном департаменте образования агентству сообщили, что жилое помещение было предоставлено на период работы в системе образования города Салехарда. Трудовые отношения между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением и Надеждой Окотэтто были прекращены в октябре прошлого года.

«В соответствии с условиями договора найма служебного жилого помещения она была обязана освободить жилое помещение, о чем сказано в договоре найма и о чем заявительница знала. Надежда Окотэтто также является членом семьи владельцев другого жилого дома в Салехарде», — уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что почетную жительницу ЯНАО, которой 82 года, почти шесть лет переселяют из одного аварийного дома в другой. Она вынуждена жить в непригодных для жизни условиях.

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Ветерана Ямала из Салехарда, которая 35 лет проработала учителем, выселяют из служебного жилья. Как рассказала URA.RU пенсионерка Надежда Окотэтто, это случилось, потому что ее дочка взяла в ипотеку земельный участок. «Я проработала 35 лет учителем, ушла на пенсию, являюсь ветераном Ямала. У меня служебное жилье. Осенью моя дочь взяла в ипотеку дачный участок. Там стоит балок непригодный для жизни: нет отопления и привозная вода. Из-за того, что документально участок оформлен как жилой дом, меня с дочкой и внучкой выгоняют из служебного жилья», — поделилась собеседница агентства. По словам Окотэтто, власти взамен ей ничего не предложили. Пока идут судебные разбирательства женщине разрешили находиться в служебной квартире. При этом у ее дочери своя семья, и женщина никак не фигурирует в документах, которые оформлялись для ипотеки. «Сейчас прошел городской суд и я буду подавать апелляцию в окружной. Дочь оформляла ипотеку на себя, я там никак не фигурирую. Мне сказали, что если дочь купила жилье, то я должна съехать. Пока мы живем в служебной квартире, но что будет дальше неизвестно», — пояснила женщина. В окружном департаменте образования агентству сообщили, что жилое помещение было предоставлено на период работы в системе образования города Салехарда. Трудовые отношения между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением и Надеждой Окотэтто были прекращены в октябре прошлого года. «В соответствии с условиями договора найма служебного жилого помещения она была обязана освободить жилое помещение, о чем сказано в договоре найма и о чем заявительница знала. Надежда Окотэтто также является членом семьи владельцев другого жилого дома в Салехарде», — уточнили в департаменте. Ранее сообщалось, что почетную жительницу ЯНАО, которой 82 года, почти шесть лет переселяют из одного аварийного дома в другой. Она вынуждена жить в непригодных для жизни условиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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