Пермский суд прервал рассмотрение иска, поданного к мясокомбинату из-за бренда

Предприятия спорят из-за прав на использование торговой марки, под которой продают мясную продукцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края приостановил делопроизводство по иску к ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» из-за авторских прав на продукцию. С заявлением в суд ранее обратилось ПАО «Группа Черкизово», которое потребовало взыскать с комбината более 140 млн рублей за использование товарного знака «Южная». Причиной приостановки судебных разбирательств послужило обращение ответчика в Роспатент, где он оспаривает предоставление защиты прав на данный бренд.

«Истец ссылается на нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, подтвержденный свидетельством № 852599. Названое свидетельство истца оспорено ответчиком, им поданы возражения против его выдачи в Палату по патентным спорам. Суд определил приостановить производство по делу до вынесения Роспатентом решения по результатам рассмотрения возражений ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»», — сообщается в картотеке суда.

ПАО «Группа Черкизово» обратилось в суд с иском к Кунгурскому мясокомбинату в июне 2023 года. Истец потребовал взыскать 141 млн рублей за использование комбинатом товарного знака «Южная». Под этим брендом «Группа Черкизово» выпускает вареную колбасу. Под тем же названием ООО «Кунгурский мясокомбинат» производило и продавало мясную грудинку. По данным сайта предприятия, сейчас продукция с таким названием в его ассортименте отсутствует.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми компании VERRA, «Амбер Пермалко» и «Сереброника» отказались от запуска туристического проекта и выпуска продукции под товарным знаком «Сердце Пармы». Причиной послужили возражения представителей Алексея Иванова, написавшего одноименную книгу.