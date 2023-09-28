28 сентября 2023

«Курганмашзавод» отправил новую партию БМП-3 на фронт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
КМЗ отправил новую партию БМП-3 в армию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

«Курганмашзавод» отправил на фронт партию новых БМП-3. Также была отгружена бронетехника после капремонта. Об этом сообщается в telegram-канале «Ростеха».

«„Курганмашзавод“ дочернего холдинга „Высокоточные комплексы“ отгрузил очередную партию новых БМП-3. Также в армию поставлена финальная партия „троек“ после капитального ремонта, которая полностью закрывает контракт текущего года», — говорится в сообщении.

Все боевые машины оснащены противокумулятивными решетками и бронеэкранами. Кроме того, подобные комплекты поставляются Минобороны РФ в виде отдельной продукции. В последующем допзащиту устанавливают на технике, которая уже используется в армии.

Ранее «Курганмашзавод» отгрузил новую партию БМП-3 в начале сентября. В нее входили как новые бронемашины, так и прошедшие капремонт.

«Курганмашзавод» отправил новую партию БМП-3 на фронт
«Курганмашзавод» отправил новую партию БМП-3 на фронт
Фото:

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«Курганмашзавод» отправил на фронт партию новых БМП-3. Также была отгружена бронетехника после капремонта. Об этом сообщается в telegram-канале «Ростеха». «„Курганмашзавод“ дочернего холдинга „Высокоточные комплексы“ отгрузил очередную партию новых БМП-3. Также в армию поставлена финальная партия „троек“ после капитального ремонта, которая полностью закрывает контракт текущего года», — говорится в сообщении. Все боевые машины оснащены противокумулятивными решетками и бронеэкранами. Кроме того, подобные комплекты поставляются Минобороны РФ в виде отдельной продукции. В последующем допзащиту устанавливают на технике, которая уже используется в армии. Ранее «Курганмашзавод» отгрузил новую партию БМП-3 в начале сентября. В нее входили как новые бронемашины, так и прошедшие капремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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