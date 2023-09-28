«Курганмашзавод» отправил новую партию БМП-3 на фронт

КМЗ отправил новую партию БМП-3 в армию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

«Курганмашзавод» отправил на фронт партию новых БМП-3. Также была отгружена бронетехника после капремонта. Об этом сообщается в telegram-канале «Ростеха».

«„Курганмашзавод“ дочернего холдинга „Высокоточные комплексы“ отгрузил очередную партию новых БМП-3. Также в армию поставлена финальная партия „троек“ после капитального ремонта, которая полностью закрывает контракт текущего года», — говорится в сообщении.

Все боевые машины оснащены противокумулятивными решетками и бронеэкранами. Кроме того, подобные комплекты поставляются Минобороны РФ в виде отдельной продукции. В последующем допзащиту устанавливают на технике, которая уже используется в армии.

Ранее «Курганмашзавод» отгрузил новую партию БМП-3 в начале сентября. В нее входили как новые бронемашины, так и прошедшие капремонт.