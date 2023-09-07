«Курганмашзавод» отгрузил новые БМП-3 для армии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») отправило в войска очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3. Также была отгружена бронетехника после капитального ремонта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Госкорпорации Ростех.

«ПАО „Курганмашзавод“ отправил Минобороны РФ очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта», — сообщили в Ростехе. За восемь месяцев КМЗ, включая волгоградскую площадку, превысил годовой объем 2022 года по выпуску бронемашин на 120%.

Исполнительный директор «Курганмашзавода» Игорь Гиске отметил, что для ритмичного исполнения гособоронзаказа предприятием выстраиваются четкие кооперационные связи с поставщиками комплектующих, проводится техническое перевооружение производства. Также активно совершенствуется управленческая структура и набираются новые сотрудники. «Конструкторы, технологи, снабженцы, контролеры, производственники и военные представители — все, не жалея сил, работают на общий результат и победу», — подчеркнул руководитель КМЗ.

Ранее URA.RU писало, что за время СВО на «Курганмашзаводе» в три раза увеличился выпуск БМП-3. Также сообщалось, что специалисты оборонного предприятия сравнили натовскую и российскую бронемашины. По их словам, американская БМП Bradley значительно уступает курганской БМП-3 в боевой эффективности.

«Курганмашзавод» отправил в войска партию новых и капитально отремонтированных БМП-3 Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех

За 8 месяцев этого года КМЗ превысил годовой объем 2022 года по выпуску бронемашин на 120% Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех