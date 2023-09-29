Проект бюджета РФ на три года внесли в Госдуму

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Правительство намерено обеспечить пособиями более 10 миллионов граждан Фото:

Российское правительство внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2024—2026 годы. Об этом сообщили в кабмине РФ.

«Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета на 2024—2026 годы. <…> Так, один из основных приоритетов — адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми. В частности, на выплату единого пособия на 2024—2026 годы предусмотрено 4,4 трлн рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что такая мера позволит обеспечить выплатами более 10 миллионов россиян.

Ранее, перед внесенем проекта российского бюджета в Госудуму, президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о выплатах военным. А глава Минфина РФ Антон Сиуланов заявлял, что в новом проекте бюджета денег хватит на все запланированные проекты, пишет «Национальная служба новостей».

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Российское правительство внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2024—2026 годы. Об этом сообщили в кабмине РФ. «Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета на 2024—2026 годы. <…> Так, один из основных приоритетов — адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми. В частности, на выплату единого пособия на 2024—2026 годы предусмотрено 4,4 трлн рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что такая мера позволит обеспечить выплатами более 10 миллионов россиян. Ранее, перед внесенем проекта российского бюджета в Госудуму, президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о выплатах военным. А глава Минфина РФ Антон Сиуланов заявлял, что в новом проекте бюджета денег хватит на все запланированные проекты, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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