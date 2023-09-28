Александр Моор запретил тюменцам пользоваться беспилотниками

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал запрет на использование в регионе гражданских БПЛА. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале.
«Подписал постановление о введении в области запрета на использование беспилотных воздушных судов. Мера эта направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности жителей региона», — заявил Моор.
Так же он сообщил, что этот запрет будет касаться не всех дронов. Их по-прежнему смогут использовать в сферах АПК, геодезических работах, обследования состояния нефтегазопроводов, и при выполнении других промышленных задач. Правда, для этого придется получить разрешение от органов местного самоуправления, пояснил Моор.
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