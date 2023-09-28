Александр Моор запретил тюменцам пользоваться беспилотниками

Губернатор Тюменской области подписал запрет на использование в регионе БПЛА

29 сентября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Запрет коснется только гражданских и личных дронов, которые не используются для производства и АПК Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал запрет на использование в регионе гражданских БПЛА. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале. «Подписал постановление о введении в области запрета на использование беспилотных воздушных судов. Мера эта направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности жителей региона», — заявил Моор. Так же он сообщил, что этот запрет будет касаться не всех дронов. Их по-прежнему смогут использовать в сферах АПК, геодезических работах, обследования состояния нефтегазопроводов, и при выполнении других промышленных задач. Правда, для этого придется получить разрешение от органов местного самоуправления, пояснил Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал запрет на использование в регионе гражданских БПЛА. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале. «Подписал постановление о введении в области запрета на использование беспилотных воздушных судов. Мера эта направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности жителей региона», — заявил Моор. Так же он сообщил, что этот запрет будет касаться не всех дронов. Их по-прежнему смогут использовать в сферах АПК, геодезических работах, обследования состояния нефтегазопроводов, и при выполнении других промышленных задач. Правда, для этого придется получить разрешение от органов местного самоуправления, пояснил Моор.