28 сентября 2023

Александр Моор запретил тюменцам пользоваться беспилотниками

Губернатор Тюменской области подписал запрет на использование в регионе БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Запрет коснется только гражданских и личных дронов, которые не используются для производства и АПК Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал запрет на использование в регионе гражданских БПЛА. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале.

«Подписал постановление о введении в области запрета на использование беспилотных воздушных судов. Мера эта направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности жителей региона», — заявил Моор.

Так же он сообщил, что этот запрет будет касаться не всех дронов. Их по-прежнему смогут использовать в сферах АПК, геодезических работах, обследования состояния нефтегазопроводов, и при выполнении других промышленных задач. Правда, для этого придется получить разрешение от органов местного самоуправления, пояснил Моор.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал запрет на использование в регионе гражданских БПЛА. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале. «Подписал постановление о введении в области запрета на использование беспилотных воздушных судов. Мера эта направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности жителей региона», — заявил Моор. Так же он сообщил, что этот запрет будет касаться не всех дронов. Их по-прежнему смогут использовать в сферах АПК, геодезических работах, обследования состояния нефтегазопроводов, и при выполнении других промышленных задач. Правда, для этого придется получить разрешение от органов местного самоуправления, пояснил Моор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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