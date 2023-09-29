Пермские тюремщики заманивают медиков премиями

Врачей зовут на работу в колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В колонии Пермского края требуются десятки врачей и медсестер, всем обещают помимо зарплаты выплачивать различные премии. Список вакансий размещен на официальном сайте регионального ГУФСИН.

Медицинские работники требуются в колонии, расположенные в Березниках, Кизеле, Губахе и других городах Прикамья. ГУФСИН по Пермскому краю ищет медсестер, стоматологов, хирургов, психиатров и врачей-терапевтов. Всего свободно 67 вакансий, зарплата специалистов варьируется от 20 до 60 тысяч рублей в зависимости от специализации. «Дополнительно выплачиваются квартальные премии, годовая премия, а также стаж за работу в учреждениях уголовно-исполнительной системы», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Для того, чтобы трудоустроиться необходимо иметь медицинское образование и отсутствие судимостей. У некоторых должностей есть ограничение по возрасту: не принимают лиц старше 40 лет.