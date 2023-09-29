Пермские тюремщики заманивают медиков премиями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация сотрудников завода «Стальмост». Курган , прием у врача, прививка, прививочный кабинет, шприц, кабинет врача, вакцинация, пациент, прививочный пункт
Врачей зовут на работу в колонии Фото:

В колонии Пермского края требуются десятки врачей и медсестер, всем обещают помимо зарплаты выплачивать различные премии. Список вакансий размещен на официальном сайте регионального ГУФСИН.

Медицинские работники требуются в колонии, расположенные в Березниках, Кизеле, Губахе и других городах Прикамья. ГУФСИН по Пермскому краю ищет медсестер, стоматологов, хирургов, психиатров и врачей-терапевтов. Всего свободно 67 вакансий, зарплата специалистов варьируется от 20 до 60 тысяч рублей в зависимости от специализации. «Дополнительно выплачиваются квартальные премии, годовая премия, а также стаж за работу в учреждениях уголовно-исполнительной системы», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Для того, чтобы трудоустроиться необходимо иметь медицинское образование и отсутствие судимостей. У некоторых должностей есть ограничение по возрасту: не принимают лиц старше 40 лет.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В колонии Пермского края требуются десятки врачей и медсестер, всем обещают помимо зарплаты выплачивать различные премии. Список вакансий размещен на официальном сайте регионального ГУФСИН. Медицинские работники требуются в колонии, расположенные в Березниках, Кизеле, Губахе и других городах Прикамья. ГУФСИН по Пермскому краю ищет медсестер, стоматологов, хирургов, психиатров и врачей-терапевтов. Всего свободно 67 вакансий, зарплата специалистов варьируется от 20 до 60 тысяч рублей в зависимости от специализации. «Дополнительно выплачиваются квартальные премии, годовая премия, а также стаж за работу в учреждениях уголовно-исполнительной системы», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. Для того, чтобы трудоустроиться необходимо иметь медицинское образование и отсутствие судимостей. У некоторых должностей есть ограничение по возрасту: не принимают лиц старше 40 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...