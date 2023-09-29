Экс-футболист «Локомотива» Бека-Бека угрожает покончить с собой

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Бека-Бека намерен свести счеты с жизнью во Франции Фото:

Во Франции бывший игрок футбольного клуба «Локомотив» Алексис Бека-Бека грозится покончить с собой. Об этом написали в telegram-канале Mash.

Ныне играющий за «Ниццу» 22-летний Футболист заявил о намерении свести счеты с жизнью, передает telegram-канал. Уточняется, что к спортсмену отправили психолога. Также от суицида его отговаривают оперативные службы.

Бека-Бека играл в «Локомотиве» в 2021—2023 годах. Минувшей зимой перешел в «Ниццу» за 12 миллионов евро, однако в новом сезоне не сыграл там ни одного матча.

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Во Франции бывший игрок футбольного клуба «Локомотив» Алексис Бека-Бека грозится покончить с собой. Об этом написали в telegram-канале Mash. Ныне играющий за «Ниццу» 22-летний Футболист заявил о намерении свести счеты с жизнью, передает telegram-канал. Уточняется, что к спортсмену отправили психолога. Также от суицида его отговаривают оперативные службы. Бека-Бека играл в «Локомотиве» в 2021—2023 годах. Минувшей зимой перешел в «Ниццу» за 12 миллионов евро, однако в новом сезоне не сыграл там ни одного матча.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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