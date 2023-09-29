Экс-футболист «Локомотива» Бека-Бека угрожает покончить с собой

Бека-Бека намерен свести счеты с жизнью во Франции
Во Франции бывший игрок футбольного клуба «Локомотив» Алексис Бека-Бека грозится покончить с собой. Об этом написали в telegram-канале Mash.
Ныне играющий за «Ниццу» 22-летний Футболист заявил о намерении свести счеты с жизнью, передает telegram-канал. Уточняется, что к спортсмену отправили психолога. Также от суицида его отговаривают оперативные службы.
Бека-Бека играл в «Локомотиве» в 2021—2023 годах. Минувшей зимой перешел в «Ниццу» за 12 миллионов евро, однако в новом сезоне не сыграл там ни одного матча.
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