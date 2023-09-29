Избитой, по словам жильцов, женщине потребовалась медицинская помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Магнитогорска Челябинской области полгода держал взаперти и без связи сожительницу с малолетним ребенком. Матери и ребенку потребовалась медицинская помощь, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Магнитогорску.

«После появления информации в соцсетях на адрес был направлен участковый. Необходимо было установить личность мужчины. В ходе отработки он установил, что в квартире с мужчиной проживают женщина и малолетний ребенок, находящиеся в социально-опасном положении и нуждающиеся в помощи», — уточнили URA.RU в пресс-службе.

В соцсетях сообщали о мужчине, который исписывает двери подъездов маркером. Второй пост в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» содержал информацию о том, что тот же мужчина измазал фекалиями стены лифта. К постам прикрепляли фото и видео материалы, где видно его лицо. Жители поблагодарили полицейских Орджоникидзевского района и участкового за спасение женщины.

В соцсетях сообщили, что вызволить избитую маму с ребенком из квартиры смогли сотрудники МЧС. Вечером к семье приехали сотрудники ПДН и скорая помощь. Информацию об этом подтвердили в УМВД.

«Доступ в квартиру обеспечили сотрудники МЧС. Туда также прибыл инспектор ПДН отдела полиции „Орджоникидзевский“. Было принято решение об оказании медпомощи жильцам, проживающим в данной квартире. На сегодняшний день полицией и органами системы профилактики предприняты все необходимые меры», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

К вечеру к жильцам квартиры приехала карета скорой помощи и ПДН Фото: Фарух Умарахунов в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»

Доступ в квартиру обеспечили сотрудники МЧС Фото: Фарух Умарахунов в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»