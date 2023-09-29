Предполагается, что причиной разрушения потолка стала протечка отопительной трубы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управкомпания МУП «Прометей» не выполнила в срок предписанный государственной жилищной инспекцией Курганской области ремонт повреждений на потолке в квартире у пенсионера-инвалида. Об этом рассказал сам пенсионер Владимир Скозырев корреспонденту URA.RU, посетившему курганца.

«По результатам внепланового контрольно-надзорного мероприятия, принято решение о выдаче МУП „Прометей“ предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 18 сентября, а именно принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций чердачного перекрытия над квартирой», — указано в документе, составленном жилищной инспекцией. Копия документа находится в распоряжении редакции URA.RU. Согласно ему, «Прометею» наказали устранить повреждения перекрытия, щитов наката и выполнить их крепление к несущей деревянной балке чердачного перекрытия.

Также Владимир рассказал корреспонденту, что после того, как обрушился потолок, обнаружил причину гниения потолка. Оказывается, по словам пенсионера, на протяжении десятков лет с началом отопительного сезона в потолочной конструкции протекала труба. Капля за каплей она разрушала перекрытия и способствовала гниению. После обрушения вода из трубы стала протекать прямо в квартиру, поэтому рядом с ней всегда стоит ведро. Кроме протечки на трубе, по словам жильца квартиры, причиной гниения потолочных перекрытий может быть вода, которая течет во время осадков по проводам со стороны соседнего дома. При этом провода обесточенные, фактически — бесхозные, пояснил Владимир.

Корреспондентом URA.RU был направлен запрос в администрацию Кургана. В мэрии пообещали прокомментировать ситуацию, но на момент написания новости комментарий получен не был.

Ранее МУП «Прометей», за которое отвечает мэрия Кургана, было назначено управляющей организацией для сотен домов. Курганцы жаловались, что компания не приступала к исполнению своих обязанностей.



Владимир рассказал корреспонденту, что потолок обрушился из-за регулярной протечки на трубе отопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кроме протечки на трубе, по словам жильца квартиры, причиной гниения потолочных перекрытий может быть вода, которая течет во время осадков по проводам со стороны соседнего дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU