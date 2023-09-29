Задержанную по подозрению в наркоторговле челябинского экс-прокурора отправили под арест

Задержанного в Магнитогорске экс-прокурора Богухвал отправили под домашний арест

Надежду Богухвал на два месяца отправили под домашний арест Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Задержанную по подозрению в распространении наркотиков бывшего зампрокурора Ленинского района Магнитогорска (Челябинская область) Надежду Богухвал отправили под домашний арест. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска, она пробудет под арестом до 28 ноября.

«Суд постановил избрать в отношении Богухвал меру пресечения в виде домашнего ареста. На срок два месяца, то есть до 28 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Силовики задержали Богухвал 28 сентября. По данным URA.RU, бывший прокурор не подозревала, что является одним из звеньев наркоцепочки. Показания на нее дал ее родственник, которому она отдала наркотики своего умершего мужа. А тот, в свою очередь, решил с помощью этого поправить свое финансовое положение и продал их. После задержания он сообщил силовикам, что приобрел наркотики именно у Богухвал.