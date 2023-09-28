Стали известны подробности задержания экс-прокурора в Магнитогорске

Задержанная в Магнитогорске экс-прокурор не знала, что участвует в наркотрафике

29 сентября 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Бывший прокурор не подозревала, что ее подставит родственник Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Стали известны подробности задержания бывшего заместителя прокурора Ленинского района Магнитогорска (Челябинская область) Натальи Богухвал, которую подозревают в организации наркотрафика. Как рассказал URA.RU информированный источник, отдав родственнику наркотики, которые принадлежали покойному мужу, она не думала, что он решит их продать. «От умершего мужа Багухвал остался пакет марихуаны, которую он хранил в доме и, вероятно, употреблял. При этом наркотики не принадлежали к изъятым вещдокам. После смерти мужа Богухвал решила избавиться от запрещенных веществ в доме и передала их своему родственнику, работавшему на тот момент в полиции. А он, недолго думая, решил сбыть полученный наркотик», — рассказал источник. По данным URA.RU, на Богухвал правоохранители вышли еще летом. Именно тогда в отношении нее дал показания задержанный родственник, которому она отдала наркотики. Богухвал задержали сотрудники УФСБ и СКР по региону. В настоящее время она ожидает избрания меры пресечения. В пресс-службах региональных управлений СКР и ФСБ пообещали URA.RU уточнить информацию. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области от комментариев воздержались.

Стали известны подробности задержания бывшего заместителя прокурора Ленинского района Магнитогорска (Челябинская область) Натальи Богухвал, которую подозревают в организации наркотрафика. Как рассказал URA.RU информированный источник, отдав родственнику наркотики, которые принадлежали покойному мужу, она не думала, что он решит их продать. «От умершего мужа Багухвал остался пакет марихуаны, которую он хранил в доме и, вероятно, употреблял. При этом наркотики не принадлежали к изъятым вещдокам. После смерти мужа Богухвал решила избавиться от запрещенных веществ в доме и передала их своему родственнику, работавшему на тот момент в полиции. А он, недолго думая, решил сбыть полученный наркотик», — рассказал источник. По данным URA.RU, на Богухвал правоохранители вышли еще летом. Именно тогда в отношении нее дал показания задержанный родственник, которому она отдала наркотики. Богухвал задержали сотрудники УФСБ и СКР по региону. В настоящее время она ожидает избрания меры пресечения. В пресс-службах региональных управлений СКР и ФСБ пообещали URA.RU уточнить информацию. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области от комментариев воздержались.