В Екатеринбурге открывается выставка «Фотомонтаж. Исправленная правда»

Работу Халдея многие воспринимают, как реальный снимок Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбуржцы смогут увидеть работы Александра Житомирского, который считался врагом №3 пропагандиста и политика Йозефа Геббельса, Евгения Халдея (автор знаменитого кадра «Знамя Победы над рейхстагом») и других более современных авторов. Первые две работы привезли из США и Великобритании, а все представленной на выставке является оригиналом. Коллекцию на суд публике представит Центр визуальной культуры BÉTON из Москвы. На экспозицию в «Эрмитаж-Урале» взглянул корреспондент URA.RU.

«Фотомонтаж. Исправленная правда» покажет, как авторы разных эпох соединяли фотографии без Photoshop и создавали из них произведения искусства на острые политические и социальные темы. «В том варианте, в котором выставка сегодня представлена в «Эрмитаж-Урале», она демонстрируется впервые в России. Часто задают вопрос: «Что же такое «исправленная правда» и почему мы назвали выставку таким образом»?». Фото воспринимается людьми как средство фиксации окружающего мира, но мы занимаемся художественной фотографией и показываем то, как фотограф этот мир создает сам», — пояснил директор BÉTON Алексей Логинов.

Экспозиция начинается с работ XIX века, где фотографы экспериментировали с портретами. Например, посетители смогут увидеть коллаж с изображениями Николая II — от младенчества до гибели. Затем выставка плавно переходит к XX веку, где яркой работой является фотомонтаж от Евгения Халдея — его сделал знаменитым кадр «Знамя Победы над рейхстагом». На выставке можно встретить его фото «Олень Яша. Заполярье», где изображено животное, над которым пролетают военные самолеты. По признанию креативного директора Ольги Мичи, фотографию выкупали в Великобритании.

Другим примечательным участником экспозиции стал Александр Житомирский. «Одна из ключевых работ, которой он гордился всю жизнь — это образ Геббельса. Когда после войны разбирали архивы политика, то нашли расстрельный список. В первую очередь в нем должны были расстрелять Юрия Левитана, вторым — Илью Эренбурга, третьим — Александра Житомирского. И фотограф всю жизнь гордился, что он в этом списке на третьем месте. Мы эту работу не могли не показать», — пояснил Логинов. Работу Житомирского также привезли из-за границы — из США, где хранятся множество его оригинальных фотографий.

Также на выставке представлены работы, где можно оценить, как фотографы с помощью монтажа размышляли о пропаганде, трагических событиях, моде, детских темах и проблемах современного человека. Кроме этого, среди экспонатов есть ряд фотографий, созданных нейросетью. Познакомиться лично с коллекцией можно с 30 сентября до 3 декабря в «Эрмитаж-Урале».