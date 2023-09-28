Пермские ученые сообщили новое место землетрясения

Пермские ученые опровергли информацию о землетрясении вблизи села Орда в Пермском крае 24 сентября. По их информации, оно было зафиксировано в Нытвенском округе. Ошибка в расчетах Международной системы мониторинга произошла из-за неточной передачи данных.
«Микроземлетрясение на территории Пермского края произошло 24 сентября в 8:46 по местному времени в Нытвенском округе. Это к северо-западу от Краснокамска», — сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на ученых Горного института УрО РАН.
Что касается магнитуды землетрясения, здесь данные ученых совпадают. Сила колебания почвы составило всего 3 балла, и опасности для жизни людей подземные толчки не представляют.
Ранее URA.RU рассказало, что вблизи села Орда в Пермском крае зафиксировали землетрясение. Оно относится к ряду умеренных.
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