Пермские ученые сообщили новое место землетрясения

Новое землетрясение зафиксировали в Нытвенском округе Пермского края

Подземные толчки зафиксировали 24 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермские ученые опровергли информацию о землетрясении вблизи села Орда в Пермском крае 24 сентября. По их информации, оно было зафиксировано в Нытвенском округе. Ошибка в расчетах Международной системы мониторинга произошла из-за неточной передачи данных.

«Микроземлетрясение на территории Пермского края произошло 24 сентября в 8:46 по местному времени в Нытвенском округе. Это к северо-западу от Краснокамска», — сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на ученых Горного института УрО РАН.

Что касается магнитуды землетрясения, здесь данные ученых совпадают. Сила колебания почвы составило всего 3 балла, и опасности для жизни людей подземные толчки не представляют.

Ранее URA.RU рассказало, что вблизи села Орда в Пермском крае зафиксировали землетрясение. Оно относится к ряду умеренных.