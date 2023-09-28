Жители ХМАО возмутились резким скачком цен на бензин. Фото

29 сентября 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Стоимость бензина в Нижневартовске подскочила на 2,5% за неделю Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен на бензин на местных автозаправках. За неделю стоимость литра бензина АИ-98 в среднем увеличилась почти на 2 рубля. О скачке цен на топливо агентству URA.RU сообщил местный житель Виталий. «В последнее время заметил резкий рост цен. На одной из мелких заправок Нижневартовска на прошлой неделе АИ-98 стоил 65 рублей, а сейчас почти 67. А недавно совсем на мегионской заправке видел, что 95-й за литр 63 рубля» — возмутился житель Нижневартовска. Мужчина пояснил, что ездит по работе в другие города округа, поэтому часто видит изменения цен на бензин. По данным Росстата, стоимость автомобильного бензина марки АИ-98 в Нижневартовске выросла за неделю с 65,34 до 66,98 рублей за литр. Это средний показатель по автозаправкам города. В Сургуте также зарегистрирован рост цен на топливо. При этом, в Ханты-Мансийске и Белоярском районе стоимость бензина на автозаправках держится на уровне прошлой недели. Ранее URA.RU писало о том, что за первые две недели сентября стоимость бензина в ХМАО выросла на 4,5%. Еще 24 августа водители заправлялись АИ-92 по 47,5 рублей за литр, а уже по 49,6 рублей.

Жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен на бензин на местных автозаправках. За неделю стоимость литра бензина АИ-98 в среднем увеличилась почти на 2 рубля. О скачке цен на топливо агентству URA.RU сообщил местный житель Виталий. «В последнее время заметил резкий рост цен. На одной из мелких заправок Нижневартовска на прошлой неделе АИ-98 стоил 65 рублей, а сейчас почти 67. А недавно совсем на мегионской заправке видел, что 95-й за литр 63 рубля» — возмутился житель Нижневартовска. Мужчина пояснил, что ездит по работе в другие города округа, поэтому часто видит изменения цен на бензин. По данным Росстата, стоимость автомобильного бензина марки АИ-98 в Нижневартовске выросла за неделю с 65,34 до 66,98 рублей за литр. Это средний показатель по автозаправкам города. В Сургуте также зарегистрирован рост цен на топливо. При этом, в Ханты-Мансийске и Белоярском районе стоимость бензина на автозаправках держится на уровне прошлой недели. Ранее URA.RU писало о том, что за первые две недели сентября стоимость бензина в ХМАО выросла на 4,5%. Еще 24 августа водители заправлялись АИ-92 по 47,5 рублей за литр, а уже по 49,6 рублей.