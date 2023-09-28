28 сентября 2023

Жители ХМАО возмутились резким скачком цен на бензин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на заправках. Тюмень, заправка, автозаправка, азс, цены на бензин, азс н-3, азс н-1
Стоимость бензина в Нижневартовске подскочила на 2,5% за неделю Фото:

Жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен на бензин на местных автозаправках. За неделю стоимость литра бензина АИ-98 в среднем увеличилась почти на 2 рубля. О скачке цен на топливо агентству URA.RU сообщил местный житель Виталий.

«В последнее время заметил резкий рост цен. На одной из мелких заправок Нижневартовска на прошлой неделе АИ-98 стоил 65 рублей, а сейчас почти 67. А недавно совсем на мегионской заправке видел, что 95-й за литр 63 рубля» — возмутился житель Нижневартовска. Мужчина пояснил, что ездит по работе в другие города округа, поэтому часто видит изменения цен на бензин.

По данным Росстата, стоимость автомобильного бензина марки АИ-98 в Нижневартовске выросла за неделю с 65,34 до 66,98 рублей за литр. Это средний показатель по автозаправкам города. В Сургуте также зарегистрирован рост цен на топливо. При этом, в Ханты-Мансийске и Белоярском районе стоимость бензина на автозаправках держится на уровне прошлой недели.

Ранее URA.RU писало о том, что за первые две недели сентября стоимость бензина в ХМАО выросла на 4,5%. Еще 24 августа водители заправлялись АИ-92 по 47,5 рублей за литр, а уже по 49,6 рублей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен на бензин на местных автозаправках. За неделю стоимость литра бензина АИ-98 в среднем увеличилась почти на 2 рубля. О скачке цен на топливо агентству URA.RU сообщил местный житель Виталий. «В последнее время заметил резкий рост цен. На одной из мелких заправок Нижневартовска на прошлой неделе АИ-98 стоил 65 рублей, а сейчас почти 67. А недавно совсем на мегионской заправке видел, что 95-й за литр 63 рубля» — возмутился житель Нижневартовска. Мужчина пояснил, что ездит по работе в другие города округа, поэтому часто видит изменения цен на бензин. По данным Росстата, стоимость автомобильного бензина марки АИ-98 в Нижневартовске выросла за неделю с 65,34 до 66,98 рублей за литр. Это средний показатель по автозаправкам города. В Сургуте также зарегистрирован рост цен на топливо. При этом, в Ханты-Мансийске и Белоярском районе стоимость бензина на автозаправках держится на уровне прошлой недели. Ранее URA.RU писало о том, что за первые две недели сентября стоимость бензина в ХМАО выросла на 4,5%. Еще 24 августа водители заправлялись АИ-92 по 47,5 рублей за литр, а уже по 49,6 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...