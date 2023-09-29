На вооруженную охрану Моора и тюменских чиновников потратят 80 млн рублей

Охранникам запрещено оставлять пост пустым и читать во время работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На услуги вооруженной охраны резиденций губернатора Тюменской области Александра Моора и зданий, в которых располагаются правительственные департаменты, за год потратят почти 80 млн рублей. Информация представлена на сайте госзакупок.

«Услуги охраны объектов заказчика по адресам: Тюмень, ул. 25-го Октября, 13, Тюменский район, 186 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги „Байкал“. Цена — 13 818 637 рублей. У сотрудников охраны должны быть спецсредства: резиновые дубинки, наручники, боевое ручное стрелковое оружие», — говорится на портале госзакупок.

По вышеназванным адресам расположены официальные резиденции губернатора Тюменской области. Охраняя их, сотрудникам подрядчика нельзя будет спать, читать или пользоваться телефоном без служебной необходимости.

Услуги по вооруженной охране также закупаются для обеспечения безопасности в зданиях, где располагаются департаменты правительства Тюменской области. За восемь объектов в 2024 году заплатят более 65 млн рублей. Перед тем, как приступить к обязанностям, сотрудники должны пройти психологический отбор и профессиональную подготовку, а также владеть боевыми приемами борьбы и применения оружия.