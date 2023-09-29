Российские войска девять раз ударили по украинским диверсантам и наемникам

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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска в период с 24 по 29 сентября нанесли девять ударов по украинским диверсантам и наемникам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ 24—29 сентября нанесли девять ударов высокоточным оружием и дронами по складам, местам подготовки диверсантов и пунктам размещения наемников», — сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны пояснили, что в ходе этих ударов был уничтожен пункт управления «Иностранного легиона», а также нарушены поставки оружия ВСУ на двух направлениях: запорожском и донецком.

Также, отметили в ведомстве, две группы украинских диверсантов были уничтожены российскими войсками в районе села Марфополь Запорожской области. А на херсонском направлении ВС РФ не дали диверсантам высадиться на левый берег Днепра.

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Российские войска в период с 24 по 29 сентября нанесли девять ударов по украинским диверсантам и наемникам. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ 24—29 сентября нанесли девять ударов высокоточным оружием и дронами по складам, местам подготовки диверсантов и пунктам размещения наемников», — сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны пояснили, что в ходе этих ударов был уничтожен пункт управления «Иностранного легиона», а также нарушены поставки оружия ВСУ на двух направлениях: запорожском и донецком. Также, отметили в ведомстве, две группы украинских диверсантов были уничтожены российскими войсками в районе села Марфополь Запорожской области. А на херсонском направлении ВС РФ не дали диверсантам высадиться на левый берег Днепра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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