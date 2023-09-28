В Пермском крае власти смогут лишать уклонистов выплат и льгот

Временные ограничения призваны решить проблему с явкой граждан в военкоматы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатора Пермского края Дмитрий Махонин расширил полномочия призывных комиссий. Изменения отражены в указе главы региона «О создании призывных комиссий по мобилизации граждан, пребывающих в запасе». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе говорится, что власти по предложению призывных комиссий могут отказать уклонистам от призыва в региональных выплатах и мерах поддержки.

«Вносить в установленном порядке предложения об установлении органами госвласти Пермского края дополнительных временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на получение гражданами выплат, льгот, мер поддержки и иных преференций, установленных нормативными правовыми актами Пермского края», — говорится в указе.

Также в состав призывных комиссий по согласованию могут входить не один, а несколько врачей-специалистов, участвующих в медосвидетельствовании и медосмотре граждан. URA.RU рассказывало, что в 2022 году Махонин внес несколько изменений в данный указ. Так, глава Прикамья расширил полномочия краевой призывной комиссии в части принятия решений по мобилизации граждан и контроля за выплатами семьям призванных на фронт резервистов. Помимо того, был определен срок для рассмотрения жалоб граждан, не согласных с решениями призывных комиссий.