25 октября 2022

Пермский губернатор расширил полномочия призывной комиссии по мобилизации

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Весенний призыв. Призывная комиссия в военном комиссариате Кировского района Екатеринбурга, призыв, военкомат, призывная комиссия
Срок рассмотрения призывной комиссией жалоб мобилизованных не должен превышать пяти рабочих дней Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин расширил полномочия краевой призывной комиссии. Они касаются принятия решений по мобилизации граждан, пребывающих в запасе, а также контроля за выплатами семьям призванных на фронт резервистов. Так, определен срок для рассмотрения жалоб граждан, не согласных с решениями призывных комиссий в территориях. Он не должен превышать пяти рабочих дней. Об этом говорится в указе главы региона, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ губернатора Пермского края от 4 июля 2018 года №64 […] дополнить пунктами следующего содержания: рассмотрение жалоб граждан, призываемых по мобилизации, на решения призывных комиссий по мобилизации муниципальных образований, осуществляется на ближайшем заседании призывной комиссии. А в случае необходимости получения дополнительных документов и информации для рассмотрения жалобы — не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы», — указано в документе.

При необходимости краевая призывная комиссия может отменять решения, принятые призывными комиссиями муниципальных образований. Кроме этого, теперь краевая призывная комиссия «осуществляет контроль за предоставлением семьям граждан, призванных по мобилизации, льгот и пособий».

Также в данный указ были внесены изменения, касающиеся состава комиссии — в нее вошли члены краевого правительства: министр промышленности и торговли Алексей Чибисов, министр здравоохранения Анастасия Крутень и первый замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов. Возглавляет призывную комиссию по мобилизации глава региона.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин расширил полномочия краевой призывной комиссии. Они касаются принятия решений по мобилизации граждан, пребывающих в запасе, а также контроля за выплатами семьям призванных на фронт резервистов. Так, определен срок для рассмотрения жалоб граждан, не согласных с решениями призывных комиссий в территориях. Он не должен превышать пяти рабочих дней. Об этом говорится в указе главы региона, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ губернатора Пермского края от 4 июля 2018 года №64 […] дополнить пунктами следующего содержания: рассмотрение жалоб граждан, призываемых по мобилизации, на решения призывных комиссий по мобилизации муниципальных образований, осуществляется на ближайшем заседании призывной комиссии. А в случае необходимости получения дополнительных документов и информации для рассмотрения жалобы — не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы», — указано в документе. При необходимости краевая призывная комиссия может отменять решения, принятые призывными комиссиями муниципальных образований. Кроме этого, теперь краевая призывная комиссия «осуществляет контроль за предоставлением семьям граждан, призванных по мобилизации, льгот и пособий». Также в данный указ были внесены изменения, касающиеся состава комиссии — в нее вошли члены краевого правительства: министр промышленности и торговли Алексей Чибисов, министр здравоохранения Анастасия Крутень и первый замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов. Возглавляет призывную комиссию по мобилизации глава региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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