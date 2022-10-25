Пермский губернатор расширил полномочия призывной комиссии по мобилизации

26 октября 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Срок рассмотрения призывной комиссией жалоб мобилизованных не должен превышать пяти рабочих дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин расширил полномочия краевой призывной комиссии. Они касаются принятия решений по мобилизации граждан, пребывающих в запасе, а также контроля за выплатами семьям призванных на фронт резервистов. Так, определен срок для рассмотрения жалоб граждан, не согласных с решениями призывных комиссий в территориях. Он не должен превышать пяти рабочих дней. Об этом говорится в указе главы региона, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ губернатора Пермского края от 4 июля 2018 года №64 […] дополнить пунктами следующего содержания: рассмотрение жалоб граждан, призываемых по мобилизации, на решения призывных комиссий по мобилизации муниципальных образований, осуществляется на ближайшем заседании призывной комиссии. А в случае необходимости получения дополнительных документов и информации для рассмотрения жалобы — не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы», — указано в документе. При необходимости краевая призывная комиссия может отменять решения, принятые призывными комиссиями муниципальных образований. Кроме этого, теперь краевая призывная комиссия «осуществляет контроль за предоставлением семьям граждан, призванных по мобилизации, льгот и пособий». Также в данный указ были внесены изменения, касающиеся состава комиссии — в нее вошли члены краевого правительства: министр промышленности и торговли Алексей Чибисов, министр здравоохранения Анастасия Крутень и первый замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов. Возглавляет призывную комиссию по мобилизации глава региона.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин расширил полномочия краевой призывной комиссии. Они касаются принятия решений по мобилизации граждан, пребывающих в запасе, а также контроля за выплатами семьям призванных на фронт резервистов. Так, определен срок для рассмотрения жалоб граждан, не согласных с решениями призывных комиссий в территориях. Он не должен превышать пяти рабочих дней. Об этом говорится в указе главы региона, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ губернатора Пермского края от 4 июля 2018 года №64 […] дополнить пунктами следующего содержания: рассмотрение жалоб граждан, призываемых по мобилизации, на решения призывных комиссий по мобилизации муниципальных образований, осуществляется на ближайшем заседании призывной комиссии. А в случае необходимости получения дополнительных документов и информации для рассмотрения жалобы — не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы», — указано в документе. При необходимости краевая призывная комиссия может отменять решения, принятые призывными комиссиями муниципальных образований. Кроме этого, теперь краевая призывная комиссия «осуществляет контроль за предоставлением семьям граждан, призванных по мобилизации, льгот и пособий». Также в данный указ были внесены изменения, касающиеся состава комиссии — в нее вошли члены краевого правительства: министр промышленности и торговли Алексей Чибисов, министр здравоохранения Анастасия Крутень и первый замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов. Возглавляет призывную комиссию по мобилизации глава региона.