В школьной столовой Челябинска обнаружили тараканов

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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, кружки, граненый стакан, школьная столовая, стакан, столовая
Насекомое на стакане нашли ученики во время обеда в школьной столовой Фото:

Роспотребнадзор по Челябинской области объявил предостережение Уральскому комбинату питания из-за тараканов в столовой лицея №148. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В адрес АО „Уральский комбинат питания“, осуществляющего организацию питания в столовой лицея №148, было объявлено предостережение. Предостережение касается нарушений законов на основании пункта 1 статьи 49 ФЗ (о госконтроле и муниципальном контроле в РФ)», — заявили URA.RU в ведомстве.

В предостережении Роспотребнадзор просит обеспечить соблюдение обязательных требований в проведении дезинсекции. Причиной стала публикация в соцсетях. На видео, снятом учениками лицея, таракан бегает по стакану с компотом.

URA.RU направило запрос в АО «УКП» и многопрофильный лицей №148. Ответы будут опубликованы после получения.

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Роспотребнадзор по Челябинской области объявил предостережение Уральскому комбинату питания из-за тараканов в столовой лицея №148. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В адрес АО „Уральский комбинат питания“, осуществляющего организацию питания в столовой лицея №148, было объявлено предостережение. Предостережение касается нарушений законов на основании пункта 1 статьи 49 ФЗ (о госконтроле и муниципальном контроле в РФ)», — заявили URA.RU в ведомстве. В предостережении Роспотребнадзор просит обеспечить соблюдение обязательных требований в проведении дезинсекции. Причиной стала публикация в соцсетях. На видео, снятом учениками лицея, таракан бегает по стакану с компотом. URA.RU направило запрос в АО «УКП» и многопрофильный лицей №148. Ответы будут опубликованы после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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