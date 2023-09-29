В школьной столовой Челябинска обнаружили тараканов

Насекомое на стакане нашли ученики во время обеда в школьной столовой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Роспотребнадзор по Челябинской области объявил предостережение Уральскому комбинату питания из-за тараканов в столовой лицея №148. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В адрес АО „Уральский комбинат питания“, осуществляющего организацию питания в столовой лицея №148, было объявлено предостережение. Предостережение касается нарушений законов на основании пункта 1 статьи 49 ФЗ (о госконтроле и муниципальном контроле в РФ)», — заявили URA.RU в ведомстве.

В предостережении Роспотребнадзор просит обеспечить соблюдение обязательных требований в проведении дезинсекции. Причиной стала публикация в соцсетях. На видео, снятом учениками лицея, таракан бегает по стакану с компотом.

URA.RU направило запрос в АО «УКП» и многопрофильный лицей №148. Ответы будут опубликованы после получения.