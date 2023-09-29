Бригада ВСУ ушла из самой горячей точки фронта после саботажа

Бригада ВСУ отказалась выполнять приказы командования в Работино
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ вывели в тыл из села Работино (Запорожская область) мехбригаду из-за ее отказа выполнять приказы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Работино — самая горячая точка на фронте в последние месяцы, именно там ведутся наиболее ожесточенные бои.
«ВСУ выводят в тыл 47-ю мехбригаду из района Работина из-за отказа военных выполнять боевые задачи на фоне потерь», — сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны РФ также добавили, что украинские войска в Запорожской области потеряли за неделю 25 орудий полевой артиллерии и 330 военных.
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