Бригада ВСУ ушла из самой горячей точки фронта после саботажа

Бригада ВСУ ушла в тыл из Работино после отказа выполнять приказы
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, всу, наемник, stock
Бригада ВСУ отказалась выполнять приказы командования в Работино Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ вывели в тыл из села Работино (Запорожская область) мехбригаду из-за ее отказа выполнять приказы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Работино — самая горячая точка на фронте в последние месяцы, именно там ведутся наиболее ожесточенные бои.

«ВСУ выводят в тыл 47-ю мехбригаду из района Работина из-за отказа военных выполнять боевые задачи на фоне потерь», — сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны РФ также добавили, что украинские войска в Запорожской области потеряли за неделю 25 орудий полевой артиллерии и 330 военных.

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ВСУ вывели в тыл из села Работино (Запорожская область) мехбригаду из-за ее отказа выполнять приказы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Работино — самая горячая точка на фронте в последние месяцы, именно там ведутся наиболее ожесточенные бои. «ВСУ выводят в тыл 47-ю мехбригаду из района Работина из-за отказа военных выполнять боевые задачи на фоне потерь», — сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны РФ также добавили, что украинские войска в Запорожской области потеряли за неделю 25 орудий полевой артиллерии и 330 военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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