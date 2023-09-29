СК выясняют обстоятельства нападения собак на школьницу в Североуральске

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Виды города, Пермь, бродячая собака
Следователи начали проверку из-за нападения стаи бродячих собак на школьницу в Североуральске. (Фото из Архива) Фото:

Следователи начали проверку из-за нападения стаи бродячих собак на школьницу в Североуральске, которая возвращалась домой с занятий в бассейне «Нептун». Информация об этом опубликована в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области.

«По этому факту следственным отделом по городу Североуральск организовано проведение процессуальной проверки. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будет проведена соответствующая экспертиза», — прокомментировали случившееся в СК по Свердловской области.

Также будет выясняться, все ли необходимые меры приняты представителями местной администрации и иными компетентными лицами для предупреждения подобных фактов.

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Следователи начали проверку из-за нападения стаи бродячих собак на школьницу в Североуральске, которая возвращалась домой с занятий в бассейне «Нептун». Информация об этом опубликована в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области. «По этому факту следственным отделом по городу Североуральск организовано проведение процессуальной проверки. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будет проведена соответствующая экспертиза», — прокомментировали случившееся в СК по Свердловской области. Также будет выясняться, все ли необходимые меры приняты представителями местной администрации и иными компетентными лицами для предупреждения подобных фактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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