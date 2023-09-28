В ЯНАО впервые выступит звезда русского шансона Сергей Трофимов

В Салехарде (ЯНАО) в начале декабря с двухчасовым музыкальным концертом выступит заслуженный артист РФ Сергей Трофимов. Об этом говорится в афише на сайте Культурно-делового центра.
«Сергей Трофимов уже давно не нуждается в представлении, хотя не любит давать интервью, и его редко встретишь на страницах светских хроник. Артист предпочитает говорить своими вдумчивыми песнями, вынося публике историю еще более сокровенную в своем творчестве» — сказано в анонсе. Выступление состоится 3 декабря в Салехарде.
Трофимов выпустил 20 альбомов. В числе его известных песен «Город Сочи», «Снегири», «Я знаю точно, растает лед» и другие. За творческую деятельность артист награжден медалью Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества».
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