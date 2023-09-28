28 сентября 2023

В ЯНАО впервые выступит звезда русского шансона Сергей Трофимов

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Концерт Сергея Трофимова состоится 3 декабря в Салехарде Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в начале декабря с двухчасовым музыкальным концертом выступит заслуженный артист РФ Сергей Трофимов. Об этом говорится в афише на сайте Культурно-делового центра.

«Сергей Трофимов уже давно не нуждается в представлении, хотя не любит давать интервью, и его редко встретишь на страницах светских хроник. Артист предпочитает говорить своими вдумчивыми песнями, вынося публике историю еще более сокровенную в своем творчестве» — сказано в анонсе. Выступление состоится 3 декабря в Салехарде.

Трофимов выпустил 20 альбомов. В числе его известных песен «Город Сочи», «Снегири», «Я знаю точно, растает лед» и другие. За творческую деятельность артист награжден медалью Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества».

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В Салехарде (ЯНАО) в начале декабря с двухчасовым музыкальным концертом выступит заслуженный артист РФ Сергей Трофимов. Об этом говорится в афише на сайте Культурно-делового центра. «Сергей Трофимов уже давно не нуждается в представлении, хотя не любит давать интервью, и его редко встретишь на страницах светских хроник. Артист предпочитает говорить своими вдумчивыми песнями, вынося публике историю еще более сокровенную в своем творчестве» — сказано в анонсе. Выступление состоится 3 декабря в Салехарде. Трофимов выпустил 20 альбомов. В числе его известных песен «Город Сочи», «Снегири», «Я знаю точно, растает лед» и другие. За творческую деятельность артист награжден медалью Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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