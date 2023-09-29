29 сентября 2023

Аналитик успокоил любителей iPhone в России

Аналитик Муртазин: в России не будет поддельных iPhone
© Служба новостей «URA.RU»
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Iphone 14. Екатеринбург, restore, iphone 14, айфон 14
У официальных продавцов iPhone нет подделок Фото:

В России не будет подделок нового iPhone 15. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Подделки iPhone в России если и есть, то очень мало. Это заметит операционная система iOS. Соответственно, подделка — это вещь в себе, но и стоит дешево. Тема мошенников, которые продают iPhone на парковках, уже ушла в прошлое. У официальных игроков нет подделок, если мы говорим про iPhone», — сказал Эльдар Муртазин.

Ранее стало известно, что в Китае научились делать неотличимые от оригинала коробки. Компания Apple нанесла на коробки смартфонов скрытые символы, указывающие на подлинность устройств. Однако подпольные китайские фабрики научились их подделывать.

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В России не будет подделок нового iPhone 15. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Подделки iPhone в России если и есть, то очень мало. Это заметит операционная система iOS. Соответственно, подделка — это вещь в себе, но и стоит дешево. Тема мошенников, которые продают iPhone на парковках, уже ушла в прошлое. У официальных игроков нет подделок, если мы говорим про iPhone», — сказал Эльдар Муртазин. Ранее стало известно, что в Китае научились делать неотличимые от оригинала коробки. Компания Apple нанесла на коробки смартфонов скрытые символы, указывающие на подлинность устройств. Однако подпольные китайские фабрики научились их подделывать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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