Аналитик успокоил любителей iPhone в России

Аналитик Муртазин: в России не будет поддельных iPhone

У официальных продавцов iPhone нет подделок Фото: Размик Закарян © URA.RU

В России не будет подделок нового iPhone 15. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Подделки iPhone в России если и есть, то очень мало. Это заметит операционная система iOS. Соответственно, подделка — это вещь в себе, но и стоит дешево. Тема мошенников, которые продают iPhone на парковках, уже ушла в прошлое. У официальных игроков нет подделок, если мы говорим про iPhone», — сказал Эльдар Муртазин.

Ранее стало известно, что в Китае научились делать неотличимые от оригинала коробки. Компания Apple нанесла на коробки смартфонов скрытые символы, указывающие на подлинность устройств. Однако подпольные китайские фабрики научились их подделывать.