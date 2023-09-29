В США удивились поведению ВСУ на фронте

То, как украинские военные складывают оружие и сдаются в плен на фронте, поражает. С таким мнением выступил американский журналист Клейтон Моррис.
«Украинские военные складывают оружие и сдаются российским войскам. Это невероятно — правда, <…> западные СМИ не захотят, чтобы вы увидели это», — сказал Клейтон Моррис в видео, опубликованном на youtube-канале Redacted. Так журналист отреагировал на кадры того, как украинские солдаты идут в плен. Его также впечатлил тот факт, что ВСУ сдаются в момент острой нехватки солдат, из-за чего на Украине начали призывать ограниченно годных и даже женщин.
По его словам, российские солдаты должны образом обращаются с солдатами ВСУ, поэтому они не боятся складывать оружие. В украинской же армии, отметил Моррис, все наоборот — командиры ВСУ способны убить за неповиновение и отказ наступать.
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