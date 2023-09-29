В Челябинской области поймали мигранта, пристававшего к детям

Полиция оперативно установила местонахождение подозреваемого Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области 29 сентября поймали мигранта, работающего на оптовом рынке в Кременкуле Сосновского района, который приставал к девочке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Оперативниками была проведена большая работа, в результате которой подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции. В ближайшее время будет решен вопрос о его депортации», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что подозреваемый был установлен и пойман в другом районе области за два часа. Его доставили в отдел полиции. Выяснилось, что это гражданин Таджикистана 2004 года рождения, который работает на территории РФ по патенту. В его документах нашли нарушения, и уже завтра будет направлено ходатайство в суд о выдворении его из страны.

Ранее URA.RU сообщало о продавце оптового рынка в Кременкуле, который приставал к несовершеннолетнему ребенку. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки данной ситуации.