В Челябинской области поймали мигранта, пристававшего к детям

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Полиция оперативно установила местонахождение подозреваемого Фото:

В Челябинской области 29 сентября поймали мигранта, работающего на оптовом рынке в Кременкуле Сосновского района, который приставал к девочке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Оперативниками была проведена большая работа, в результате которой подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции. В ближайшее время будет решен вопрос о его депортации», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что подозреваемый был установлен и пойман в другом районе области за два часа. Его доставили в отдел полиции. Выяснилось, что это гражданин Таджикистана 2004 года рождения, который работает на территории РФ по патенту. В его документах нашли нарушения, и уже завтра будет направлено ходатайство в суд о выдворении его из страны.

Ранее URA.RU сообщало о продавце оптового рынка в Кременкуле, который приставал к несовершеннолетнему ребенку. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки данной ситуации.

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В Челябинской области 29 сентября поймали мигранта, работающего на оптовом рынке в Кременкуле Сосновского района, который приставал к девочке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Оперативниками была проведена большая работа, в результате которой подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции. В ближайшее время будет решен вопрос о его депортации», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что подозреваемый был установлен и пойман в другом районе области за два часа. Его доставили в отдел полиции. Выяснилось, что это гражданин Таджикистана 2004 года рождения, который работает на территории РФ по патенту. В его документах нашли нарушения, и уже завтра будет направлено ходатайство в суд о выдворении его из страны. Ранее URA.RU сообщало о продавце оптового рынка в Кременкуле, который приставал к несовершеннолетнему ребенку. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки данной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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