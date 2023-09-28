Бастрыкин вмешался в ситуацию с рынком под Челябинском, где пристают к детям

Александр Бастрыкин следит за ситуацией вокруг рынка в Кременкуле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки ситуации с продавцом оптового рынка, недавно появившегося в Кременкуле (Челябинская область), который приставал к несовершеннолетней девочке. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

«В соцмедиа сообщается о противоправных действиях мигранта с оптового рынка населенного пункта Кременкуль в отношении несовершеннолетней девочки. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки по сообщению о противоправных действиях в отношении ребенка», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В центральном аппарате также продолжают контролировать переезд рынка. Для этого пришлось вырубить несколько гектаров леса. По ситуации Решетникову также необходимо предоставить подробный доклад.

Оптовый рынок переехал в Кременкуль с улицы Братьев Кашириных. На месте старого рынка построят жилой комплекс. Жители Кременкуля были против такого решения, так как рынок расположился в непосредственной близости к жилым домам. Помимо увеличения трафика на дорогах и вырубки леса местных начали беспокоить продавцы-мигранты, пристающие к детям.